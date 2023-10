Alles was zählt: Deniz und Imani nähern sich an - bis es zu einem tätlichen Angriff kommt

"Ich weiß nicht, ob wir's noch mal versuchen sollen, ob ich das überhaupt will. Es ist so viel passiert", sagt Imani (gespielt von Féréba Koné, 33). Deniz ( Igor Dolgatschew , 39) gibt aber nicht auf: "Wir waren doch glücklich, wir wollten heiraten!"

Imani bekommt eine Nachricht zur Unzeit. © RTL/Julia Feldhagen

Während sich Deniz zurück im Job und nach dem vernichtenden Urteil von BDE-Chef Toni Fries (Bruno Sauter, 34) über den Steinkamp-Kader einfindet, sagt Imani ein Champagner-Date mit Kilian ab. Sie will sich jetzt voll auf eine mögliche Wiedervereinigung mit Deniz konzentrieren.

Anschließend provoziert Kilian den Eislauf-Trainer im Zentrum. Er erzählt ihr von der tollen Zeit und den sexuellen Abenteuern mit Imani, worauf er ihm einen Schlag ins Gesicht versetzt. Seine Ex-Geliebte stößt dazu und kann es nicht glauben.

"Selbstverständlich werde ich diesen Gewalttäter wegen gefährlicher Körperverletzung anzeigen", will Kilian ihm einen Konter geben, sieht später aber davon ab.

In der Eishalle will Imani Deniz später besuchen. Der hat gerade weiblichen Besuch in seinem Büro, sagt: "Vielen Dank, dass du so spontan Zeit für mich hast. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich das gerade gebraucht hab." Die Ärztin interpretiert direkt wieder einen Seitensprung hinein. Doch die Unbekannte sei seine Schlaganfall-Lotsin. Mit ihr will er an seinen Problemen arbeiten.

Für beide Seiten ist es schwierig, Vertrauen zueinander aufzubauen, nachdem auch Deniz ihr fremdgegangen war. Gibt es ein Happy End?