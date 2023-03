Anne Will: Sind Friedens-Verhandlungen mit Russland möglich?

Berlin - Der Angriffskrieg Putins in der Ukraine geht in das zweite Jahr - immer mehr Waffen sollen den Krieg beenden, sagt die eine Seite - weniger Waffen, stattdessen Diplomatie, meinen andere. Wie kann dieser Krieg, der bereits Hunderttausende Opfer fand, zum Ende kommen? Dazu lädt "Anne Will" am Sonntagabend zu ihrem Polit-Talk.