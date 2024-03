Wurde Inges Tochter Anja ermordet? Und war es "Tötungsmaschine" Kurt-Werner?

Wie viele Menschen hat Kurt-Werner Wichmann (†43) auf dem Gewissen? © NDR/Studio Fritz Gnad

"In all den Jahren bin ich in keiner Nacht schlafen gegangen, ohne an Anja zu denken", sagt Inge Beggers, die seit unfassbaren 46 Jahren nicht weiß, was mit ihrer Anja passiert ist, in der neuen ARD-Crime-Doku "Der Menschenjäger".

Die Gymnasiastin gehört in die Reihe der "Disco-Morde" von Cuxhaven. Sechs Frauen, bei denen von einem Tötungsdelikt ausgegangen wird, sind verschwunden. Ihre Leichen wurden nie gefunden.

Anja stieg damals zu einem 18-jährigen Nachbarsjungen ins Auto, der sie mit in den rund 30 Kilometer entfernten Bremerhavener Club "Moustache" nahm. "Er stand irgendwann vor der Tür. Dann ist sie nach oben gelaufen, hat ihre Jacke geholt und sagt zu mir: 'Mama, ich fahr noch mal auf 'nen Sprung mit.' Das waren ihre letzten Worte", erinnert sich ihre Mutter.

Das "Moustache" habe der 18-Jährige, wie er gegenüber der Polizei aussagte, für den Besuch eines nebenliegenden Tanzlokals verlassen. Anja wäre im "Moustache" geblieben und nach seiner Rückkehr nicht mehr dort gewesen.