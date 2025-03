ARD-Serie "Marzahn, mon amour" zu realistisch? Bewohner rufen für Termin bei Drehort an

Berlin - Die neue ARD-Serie "Marzahn, mon amour" steht in den Startlöchern. Der Drehort für die sechsteilige Verfilmung war offenbar sehr realitätsnah eingerichtet.

Die drei Damen vom Nagelstudio (v.l.n.r): Yvonne Yung Hee Bormann (44), Jördis Triebel (47) und Deborah Kaufmann (54). © Laura Voigt

Vor Kurzem fand die Premiere der ersten drei Folgen im Freizeitforum Marzahn statt - nur wenige Minuten vom Drehort entfernt. TAG24 war neben den Produzenten und Darstellern vor Ort.

"Marzahn, mon amour" ist eine humorvolle Serie, die das Leben einer Schriftstellerin beschreibt, die nach dem Auszug ihres Mannes in Berlin-Marzahn ein neues Kapitel als Fußpflegerin in einem Nagelsalon beginnt. Dort sammelt sie Geschichten, die das Leben selbst schreibt - In einem Stadtteil, der von Veränderung und Kontrasten geprägt ist.

Viele Bewohner hätten die Dreharbeiten gut aufgenommen. "Wir hatten den Salon sehr realistisch eingerichtet und auf der Fensterscheibe stand auch eine Telefonnummer. Dass uns zahlreiche Menschen angerufen haben, um einen Termin zu machen, war für uns das größte Kompliment" erzählte Produzentin Leonie Geisinger im Pressegespräch.

Hauptdarstellerin Jördis Triebel (47) ist in dem Ost-Berliner Stadtteil aufgewachsen. Während der Dreharbeiten habe sie sich ein zweites Mal in den Bezirk verliebt: "Jetzt wieder hier zu sein, war irgendwie, als wäre ich wieder zurückversetzt worden. Die Menschen sind unglaublich freundlich".

In der Serie verkörpert Jördis die Fußpflegerin. "Es hat etwas demütiges, wenn man auf dem Hocker sitzt, während die Kundin in dem erhöhten Sessel wie auf einem Thron sitzt", beschrieb die 47-Jährige die Aufgabe.