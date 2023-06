"Schachnovelle": ARD zeigt packende Weltbestseller-Verfilmung mit Oliver Masucci

Notar Dr. Josef Bartok (Oliver Masucci, 54) spielt in der Isolationshaft gegen sich selbst. © ARD Degeto/Studiocanal / Julia Terjung

Die Literaturverfilmung ist bereits ab dem 1. Juli in der ARD Mediathek verfügbar. Am Montag, dem 3. Juli, ist der Film dann, um 20.15 Uhr, im Ersten zu sehen.



Regisseur Philipp Stölzl (56, "Der Medicus") verfilmte die Geschichte mit Hauptdarsteller Oliver Masucci (54, "Dark") und Albrecht Schuch (37, "Im Westen nichts Neues").

Darum geht es: Österreich, 1938 - das Land steht kurz vor der Übernahme durch das Deutsche Reich. Der Wiener Notar Dr. Josef Bartok (Masucci) verdrängt die Gefahr des NS-Regimes und entschließt sich erst kurz vor dem "Anschluss" zur Flucht.

Während seine Frau entkommt, gerät er in die Fänge der Nazis. Gestapo-Offizier Franz-Josef Böhm (Schuch) will an die Nummernkonten Bartoks vermögender Mandanten kommen. Mit einer Isolationshaft will er den Notar zermürben.

Monate vergehen, und Bartoks Widerstand beginnt zu bröckeln - da bekommt er ein Buch über Schachpartien in die Hände. Geistig ausgehungert stützt er sich auf die Ablenkung - und wird vom Schachfieber gepackt. Monate später trifft er bei seiner Fahrt in die Freiheit auf einem Kreuzfahrtschiff auf den amtierenden Schach-Weltmeister. Es beginnt eine Partie, die Bartok in mehrfacher Hinsicht an seine Grenzen bringt.

Wie die Geschichte endet, sehen die Zuschauer dann im ARD Sommerkino.