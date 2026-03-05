ARD und ZDF bündeln gemeinsames Programm: Drei Sender werden eingestellt

München/Mainz - ARD und ZDF bündeln ihre gemeinsamen Programme und stellen dabei drei lineare TV-Sender ein.

Der reformierte Rundfunkstaatsvertrag sieht eine stärkere Zusammenarbeit von ARD und ZDF vor. © Sören Stache/dpa

Die Kanäle ARD alpha, Tagesschau24 und One sollen zum 31. Dezember 2026 abgeschaltet werden, wie die Sender mitteilten. Grundlage ist der Reformstaatsvertrag, der eine Reduzierung der linearen Angebote und eine stärkere Zusammenarbeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vorsieht.

Künftig konzentrieren sich ARD und ZDF auf drei gemeinsam veranstaltete Schwerpunktangebote unter neuen Markennamen: Phoenix als Informationsangebot, Neo als Programm für junge Erwachsene sowie Info als Dokumentationskanal.

Die Angebote sollen Information, Bildung, Dokumentation und Inhalte für jüngere Zielgruppen bündeln. Parallel planen die Sender ihre Zusammenarbeit im Digitalen auszubauen.