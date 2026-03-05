Bootsausflug endet im Schock: Kiez-Tätowierer kämpft ums Überleben

Hamburg - Nach einem stressigen Wochenende steckt der Kiez ihnen noch in den Knochen. Zeit für eine Auszeit. Gemeinsam mit seiner Hamburger Clique macht Tätowierer Marco einen Ausflug nach Eckernförde in Schleswig-Holstein . Doch die Stimmung kippt, als sich plötzlich ein Notfall anbahnt.

Kiez-Tätowierer Marco ist bei einem Bootsausflug in Schleswig-Holstein beinahe ertrunken. © RTLZWEI

Für vier Stunden haben die Jungs ein Boot gemietet, um die Eckernförder Bucht zu erkunden. Ausgelassen sprechen die Freunde zunächst über Frauen und die Arbeit auf dem Kiez. Der Ausflug scheint perfekt, zeigt die RTLZWEI-Doku "Reeperbahn privat".

Kurzerhand entscheidet sich die Clique, für eine kleine Abkühlung vom Boot ins Wasser zu springen - so auch Marco. Doch als der Wellengang intensiver wird und die Strömung stärker, wird es ernst.

"Jan, komm hilf mir!", ruft der Tätowierer nach einem seiner Freunde an Bord. Panik macht sich breit. Offenbar scheint Marco aus eigener Kraft nicht mehr zurück zum Boot zu kommen!

Sofort springt sein Kumpel ins Wasser und schwimmt ihm zu Hilfe. Bootsbesitzer Sven fährt näher ran. Währenddessen schafft es Jan, seinen Kumpel über Wasser zu halten. Gemeinsam ziehen die Freunde Marco wieder zurück an Bord.

Erleichterung macht sich breit. Völlig außer Puste muss sich der Tätowierer nun erst einmal von dem Schock erholen. "Es ist alles gut gegangen. Gott sei Dank!", so einer der Freunde. Marco habe Panik bekommen und daraufhin seinen Atem nicht mehr kontrollieren können.