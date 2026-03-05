Jugendliche gehen mit Machete auf Jungs los: "Hat Spaß gemacht, würde es wieder tun"
Hamburg - Bei jedem vierten Gewaltdelikt sind Kinder und Jugendliche tatverdächtig. Journalist Paul Ronzheimer (40) trifft in seiner Doku über Jugendkriminalität auf eine Gruppe junger Menschen im Alter von 16 und 21 Jahren, die bereits in mehrere Strafdelikte verwickelt sind. Doch von Reue keine Spur ...
Ronzheimer ist mit zwei Streetworkern im Hamburger Stadtteil Jenfeld unterwegs, als immer wieder laute Explosionsgeräusche ertönen. Dann begegnet dem Trio eine Gang, bestehend aus acht Jugendlichen, die sichtlich Spaß am Böller zünden und Randalieren hat.
Einige zeigen, dass sie Messer in den Hosentaschen einstecken haben. Einer präsentiert sogar stolz sein alevitisches Schwert, welches er angeblich aus dem Iran hat bestellen lassen. Dass das Mittragen einer solchen Waffe in Deutschland strafbar ist, scheint dem 16-Jährigen egal zu sein.
Doch es kommt noch schlimmer: Ein junger Mann erzählt von einer handfesten Auseinandersetzung, in der er mit seinen Kumpels mit einer Machete auf zehn Jungs losgegangen sei. Ein Teil der Opfer liege noch schwer verletzt im Krankenhaus. Dem jungen Täter werde noch der Prozess gemacht - ihm droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.
Ein anderer der Gruppe, der ebenfalls ins Visier der Polizei geraten sei, fügt emotionslos hinzu: "Man bereut es, was für Strafen auf dich zukommen. Aber es hat Spaß gemacht. Ich würde es wieder tun."
Streetworker war selbst als Jugendlicher kriminell
Sozialpädagoge Mashood Khan kennt dieses Verhalten aus seiner eigenen kriminellen Vergangenheit. Er ist selbst in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen, war Teil einer Jugendgang und hat Erfahrung mit Körperverletzungsdelikten.
"Ich weiß noch damals, als ich einen Menschen mit einem Messer verletzt habe, bin ich am nächsten Tag durch das Viertel gelaufen und alle haben mich gefeiert. Du bist jemand, wenn du hart bist auf der Straße", erzählt Khan.
Der Tod seines Vaters hat seinem Leben einen Wendepunkt gegeben. Heute arbeitet er mit kriminellen Jugendlichen, die keine Perspektive haben.
Wer Ronzheimer in seiner Doku noch so begegnet und was CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (48) zum Thema Jugendkriminalität in Deutschland sagt, könnt Ihr ab sofort auf Joyn sehen.
Titelfoto: Sat.1