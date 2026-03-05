Jugendliche gehen mit Machete auf Jungs los: "Hat Spaß gemacht, würde es wieder tun"

Hamburg - Bei jedem vierten Gewaltdelikt sind Kinder und Jugendliche tatverdächtig. Journalist Paul Ronzheimer (40) trifft in seiner Doku über Jugendkriminalität auf eine Gruppe junger Menschen im Alter von 16 und 21 Jahren, die bereits in mehrere Strafdelikte verwickelt sind. Doch von Reue keine Spur ...

Paul Ronzheimer (40, l.) trifft in Hamburg Jenfeld auf eine Gruppe krimineller Jugendlicher, die vor nichts zurückschrecken. © Sat.1

Ronzheimer ist mit zwei Streetworkern im Hamburger Stadtteil Jenfeld unterwegs, als immer wieder laute Explosionsgeräusche ertönen. Dann begegnet dem Trio eine Gang, bestehend aus acht Jugendlichen, die sichtlich Spaß am Böller zünden und Randalieren hat.

Einige zeigen, dass sie Messer in den Hosentaschen einstecken haben. Einer präsentiert sogar stolz sein alevitisches Schwert, welches er angeblich aus dem Iran hat bestellen lassen. Dass das Mittragen einer solchen Waffe in Deutschland strafbar ist, scheint dem 16-Jährigen egal zu sein.

Doch es kommt noch schlimmer: Ein junger Mann erzählt von einer handfesten Auseinandersetzung, in der er mit seinen Kumpels mit einer Machete auf zehn Jungs losgegangen sei. Ein Teil der Opfer liege noch schwer verletzt im Krankenhaus. Dem jungen Täter werde noch der Prozess gemacht - ihm droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.

Ein anderer der Gruppe, der ebenfalls ins Visier der Polizei geraten sei, fügt emotionslos hinzu: "Man bereut es, was für Strafen auf dich zukommen. Aber es hat Spaß gemacht. Ich würde es wieder tun."