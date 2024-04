Arbeitslose Sachsen-Zwillinge: "An Arbeit ist bei uns nicht zu denken!"

Chemnitz - Ohneeinander geht es bei Dominick und Patrick nicht. Aber miteinander können die 18-jährigen Zwillinge auch nicht. Immer wieder streiten sich die Arbeitslosen im betrunkenen Zustand, was nun sogar ein blutiges Ende nimmt. Aber die Versöhnung bei einer Flasche Bier ist nicht weit entfernt.

Diesmal geht es um mehrfaches Schwarzfahren. Der Heranwachsende bekommt von dem Richter, der ihm in der Vergangenheit schon mehrere Chancen gegeben hatte, vier Wochen Jugendarrest aufgebrummt. "Da hab ich zumindest ein Dach über dem Kopf", versucht es sich der Arbeitslose ohne Ausbildung schönzureden.

Zuvor hat er aber noch einen Termin beim Amtsgericht. Ein gewohnter Gang für den 18-Jährigen, der regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Er stand schon wegen 48 Fällen Crystal-Annahme und -Weitergabe, schwerer Körperverletzung und Ladendiebstahls vor Gericht.

Nach seinem kürzlichen Rausschmiss aus einer brandenburgischen Jugendeinrichtung lebt Dominick ungemeldet in der Neubaublock-Wohnung seines Bruders. Nun müssen beide raus. Mietschulden, Lärmbelästigung und Rumspucken im Flur waren dem Vermieter zu viel. "Ab heute Nachmittag sind wir auf der Straße", sagt Patrick in der RTLZWEI-Doku " Armes Deutschland ".

Aufgrund ihrer Alkoholabhängigkeit sei an Arbeit "bei uns nicht zu denken. Wir müssen erst mal unser Leben in den Griff kriegen", so die 18-Jährigen. "Wir tun uns mit Klauen über Wasser halten", sagt Patrick, als wäre es das Normalste der Welt.

Ein abermaliger Streit der Sachsen eskaliert wenig später. Polizei und Rettungswagen machen sich auf den Weg zum Wohnblock. Dominick hatte Patrick ins Gesicht und eine Scheibe kaputt geschlagen. Patrick: "Er war ein bisschen zu betrunken, da gab's halt eine."

Dennoch macht er sich Sorgen um seinen Bruder: "Ich hoffe, ihm geht's gut, weil seine Faust ist komplett kaputt. Es saftet auf jeden Fall, im ganzen Fahrstuhl sind Blutflecke", so der 18-Jährige, der bis 15 Uhr schon bis zu 13 Flaschen Alkohol getrunken haben will.

Bei einer Flasche Bier folgt die Versöhnung. Alles wieder gut. Raus müssen sie aus ihrer Bude trotzdem.

Die ganze Folge zeigt RTLZWEI am Dienstag (30. April) ab 20.15 Uhr. Vorab und im Nachgang findet Ihr sie auch bei RTL+.