"First Dates": Als Sarah reinkommt, gerät der Barmann ins Schwärmen

Köln - Im "First Dates" -Restaurant von Starkoch Roland Trettl (52) sucht die Musik- und Philosophiestudentin Sarah (23) einen Partner fürs Leben. Ihre große Liebe hat sie jedoch bereits gefunden ...

Roland Trettl (52) ist von Sarahs (23) Studienwahl fasziniert. © Screenshot: RTL+

... denn die klassische Musik ist ihr Leben. Die 23-jährige Düsseldorferin singt und spielt Klavier. Trotzdem muss ihr Zukünftiger "nicht unbedingt der supermusikalische Amadeus sein", erklärt sie lachend.

Als Roland von ihrem Studium erfährt, ist er erst einmal sprachlos: "Wow. Was macht man dann?", will der 52-Jährige neugierig wissen. "Man spielt Klavier, man singt, und man philosophiert", antwortet die 23-Jährige keck und bringt den Gastgeber zum Lachen.

Doch seine Begeisterung für Sarah hält an, als die am Bartresen Platz nimmt und direkt ein Glas Champagner bestellt. "Du sitzt so gerade", staunt Trettl und beobachtet die elegant gekleidete 23-Jährige interessiert.

"Du bist einfach so elegant (...) du hast so eine angenehme Erscheinung", schwärmt auch Barmann Nic Shanker (42) begeistert und kann den Blick kaum von ihr lassen.