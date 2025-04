Nächstes Baby für Siebenfach-Mama Carola? "Wenn er es weiter probiert, habe ich nichts dagegen"

Köln - Das Hin und Her, es hört nicht auf. Carola (39) ist gerade noch über ihren Ex Lothar (63) hergezogen und wieder zu Stefan (55) gezogen, da macht sie - nach einem Abstecher bei Ex-Mann Marco (46) - wieder eine Rolle rückwärts und richtet sich bei Lothar häuslich ein.

Mit ihrem Verlobten Stefan (55, M.) ist Carola (39) zu Besuch bei ihrem Ex-Mann Marco (46). © RTLZWEI

In der neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland" ist sie mit Stefan unterwegs zu ihrem Ex-Mann Marco, für den sie Haushaltspflege war und jetzt 20 Euro für den zurückliegenden Monat bekommt. "Wohnung putzen, Füße verbinden, dafür werde ich bezahlt und er teilt das der Krankenkasse mit."

Zu dritt am Tisch sitzend zieht Carola vom Leder. Über Lothar, der zwischen ihr und Marco sitzt.

"Das ganze Geschreie und dies und das, das geht mir so auf den Zeiger. Ich zieh mich nur noch zurück und das ist doch verständlich, dass ich mir dann Rat bei meinem Ex-Mann hole", so die Kölnerin.

Eigentlich, so beteuert Stefan, sei er "die Ruhe in Person. Aber wenn mich was auf die Palme bringt, werd ich laut." Da schwelgt Carola gern in Erinnerungen an die 14-jährige Ehe mit Marco: "Er war nicht so wie Stefan."