Chris will Bürgergeld-Bezieher bleiben: "Warum arbeiten gehen, brauch ich nicht"

Duisburg - Chris (33) findet: "Auf Staatskosten lässt sich besser leben." Der Arbeitsverweigerer hat aber eine freizügige Tätigkeit gefunden, mit der er nebenbei Kohle machen will.

Anschließend steht Frustsaufen mit einem Kollegen an. Das muss auch sein, weil: "Der scheiß Jobcenter-Termin war unnötig, hat nichts ergeben, umsonst früh aufgestanden."

Er hat einen Kooperationsplan mitbekommen, in dem er aufgefordert wird, sich eine sozialversicherungspflichtige Arbeit zu suchen. Damit kann er nichts anfangen. "Ich schmeiß' die Scheiße in' Müll, da ist die Kacke für mich gegessen."

"Ich bleib auf Bürgergeld und Aufstockung - warum noch arbeiten gehen, brauch ich nicht", sagt der Duisburger grinsend in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland" .

Chris (33) hat beinah einen Jobcenter-Termin verpasst. © RTLZWEI

Seinen Job als Lagerist hat er jüngst verloren. Jetzt überlegt er ernsthaft, Pornodarsteller zu werden.

"Man denkt immer breit gebaut, Anakonda unten hängen haben", will er mit einem Mythos aufräumen. Viel wichtiger seien Ausdauer, Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Letzteres ist eigentlich nicht sein Steckenpferd. Aber: "Wenn's ums F***en geht, klar bin ich da pünktlich."

Immer wieder kommt Chris aber auch mit dem Gesetz in Konflikt, muss am Drehtag vormittags beim Amtsgericht Duisburg erscheinen. Der Vorwurf: mutmaßliche Bedrohung. "Ich weiß das gar nicht mehr, weil ich besoffen gewesen bin", so der Arbeitslose.

Weil er verpennt, holt ihn das RTLZWEI-Team ab. Und Chris ist gelassen. "Was soll hier schon passieren? Ich werd' Freispruch bekommen, fertig."

Die neue Folge "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" läuft am Dienstag (13. Mai), ab 20.15 Uhr, auf RTLZWEI. Vorab gibt's die Sendung bei RTL+.