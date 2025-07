Super-GAU statt Rekordverkauf: "Bares für Rares"-Händler lassen Studentin hängen

Alles in Kürze

Obwohl sie zu unterschiedlichen Zeiten von verschiedenen Goldschmieden hergestellt worden waren, besitzen Ohrringe und Anhänger Smaragde in fast derselben Größe und Farbe. Hinzu kommen noch "jede Menge Altschliffdiamanten". Entsprechend hoch ist auch der Preiswunsch.

"Ich finde es wunderschön, was Sie uns mitgebracht haben", jubelt Wendela Horz (55) gleich zu Beginn ihrer Expertise. "Wir haben hier einen sehr schönen Anhänger im Art déco Stil aus Platin." Zudem sei alles in filigraner Handarbeit gefertigt.

Wie Schlingmann im Begrüßungsgespräch verrät, handelt es sich bei dem Prunk um den Familienschmuck ihrer Großtante. Da sich ihre Mama und Tante nicht ins TV trauen, soll sie diesen nun in ihrem Auftrag an die Händler bringen.

Als Horst Lichter (63) die edle Bling-Bling-Ware auf seinem Tresen in Augenschein nimmt, erkennt er deren Wert auf Anhieb. "Huiuiui, da sind aber ordentlich Diamanten verarbeitet", merkt der Moderator voller Begeisterung an.

Walter Lehnertz (58) und Susanne Steiger (42) sind nicht bereit, mehr als 4500 Euro für die Schmuckstücke zu bezahlen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Doch ist die Summe wirklich so abwegig? Nein! Allein der Anhänger ist laut Horz schon 5000 bis 7000 Euro wert. Hinzu kommen die Ohrringe mit etwa 2000 Euro. Und schon klappt die Kinnlade des Gastgebers noch ein bisschen weiter nach unten.

Bahnt sich hier etwas ein neuer Rekordverkauf an? Völlig überwältigt von der grandiosen Expertise geht es für Schlingmann anschließend weiter in den Verhandlungsraum, denn auch in diesem Fall gilt: Das letzte Wort haben die Händler!

"Sind die echt? Dann gehst du mit Kohle nach Hause", prophezeit Walter Lehnertz (58) sofort, als die Objekte enthüllt werden. "Ich bin raus, so viel Geld habe ich gar nicht dabei", befürchtet indes sein Kollege Fabian Kahl (33).

Bei einem Gebot von 3000 Euro hakt Ludwig Hofmaier nach: "Sind wir da schon in der Nähe?". "Überhaupt nicht!", gesteht die Studentin aus Bremen lachend. Nachdem die Händler den Schätzpreis von 9000 Euro gehört haben, sinkt ihr Interesse jedoch rapide.

"Diese Schätzung scheint mir doch ein bisschen hoch", merkt Wolfgang Pauritsch (53) an. Über 4500 Euro will keiner bezahlen. Und so bleibt Schlingmann nichts anderes übrig, als ihre Familienschmuckstücke wieder mitzunehmen.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.