Ex-Bundesliga-Torwart Eike Immel verdiente Millionen: "Lebe von 563 Euro!"

Stadtallendorf - "Früher habe ich Millionen verdient - und heute lebe ich von 563 Euro!", mit diesem Bekenntnis stellt sich der ehemalige Bundesliga-Torwart Eike Immel (63) in der Dienstags-Folge der Reportage-Reihe " Armes Deutschland " vor.

In Stadtallendorf gibt Eike Immel (63) gelegentlich ehrenamtlich Torwart-Training. In "Armes Deutschland" spricht er über sein Leben als Bürgergeld-Bezieher. © RTLZWEI

Der einstige Nationalspieler und Keeper von Borussia Dortmund und vom VfB Stuttgart lebt heute als Bürgergeld-Empfänger im mittelhessischen Stadtallendorf.

In der Reportage blickt er mit Wehmut auf sein früheres Leben als Fußball-Millionär zurück: "Man war begehrt, in Restaurants den besten Tisch gekriegt, im Autohaus Riesen-Rabatte gekriegt, alles hatte Vorteile." Es sei "wie im Paradies" gewesen.



Doch eine Scheidung und "unglückliche Investitionen in Immobilien und so" seien ihm zum Verhängnis geworden. Hinzu kam ein äußerst aufwendiger Lebensstil: "Wir haben nie an irgendwas gespart", gesteht der 63-Jährige.

"Mindestens zehn Millionen" habe er in den Sand gesetzt, schätzt er auf Nachfrage.