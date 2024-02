Insolvenz-Schock für Sven! 50-Jähriger ohne Geld und Wohnung auf Mallorca gestrandet

Doch wie es in Deutschland dann weitergeht? Unklar. "Ich muss gucken, was passiert", sagt Sven. Zu Familie und Freunden aus der Heimat hat er keinen Kontakt mehr, niemand weiß um seine prekäre Situation.

"Ich hatte nur einen kleinen Handgepäck-Koffer und 1640 Euro in Bar", berichtet er. Dann musste er einen weiteren Schicksalsschlag verkraften. "Ich bin zweimal ausgeraubt worden. Dann bist du alles los: Geld, Papiere ..." Alles, was er noch besitzt, sind die Klamotten, die er trägt - und eine kleine Sammelschale. "Das ist meine neue Firma", lacht der ehemalige Bürokaufmann.

"Ich habe heute Nacht an der Playa geschlafen, weil mir nichts Besseres einfiel", sagt Sven (50) in der neuesten Folge der RTLZWEI-Doku "Armes Deutschland". © RTLZWEI

Als schließlich der Tag der Abreise gekommen ist, will sich Sven noch von seinen Freunden Caro, Ralf und Mark verabschieden. Besonders der Besuch bei Caro ist wichtig, da die Callcenter-Mitarbeiterin seinen neuen Personalausweis aufbewahrt.



Und die 49-Jährige hat eine gute Nachricht für Sven: Ihre Bekannte Antje hat sich bereiterklärt, Sven für die erste Nacht in Deutschland bei sich aufzunehmen und ihn bei den anstehenden Behördengängen zu unterstützen. Einziges Problem: Bei Antje herrscht striktes Alkoholverbot! Der alkoholkranke Sven verspricht: "Ich werde dich nicht enttäuschen - da bin ich mir relativ sicher."

Auch der Abschied von Ralf und Mark fällt ihm schwer. Die liebgewonnenen Freunde wollen aber erstmal nicht zurück in die Heimat. "Soll ich mich mit den Ämtern rumschlagen, oder was? Vergiss es! Die können mich am Arsch lecken", sagt Ralf, der schon morgens die erste Bierdose in der Hand hält.

Sven freut sich trotzdem auf die alte Heimat, auch wenn es eine Reise ins Ungewisse wird. "Es ist ein neuer Abschnitt. Ich muss gucken, was in Deutschland auf mich zukommt mit Amt und Hartz 4 und so." Die Hoffnungen auf ein besseres Leben sind groß, auch wenn Sven erst mal eine kleine Sache reichen würde: "Ich hoffe auf eine eigene Dusche."

