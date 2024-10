Arbeitsloser Jason (18): 26.000 Euro Schulden, weil Mutti einen Zettel "doof formuliert" hat

Rendsburg - Aktuell komplett perspektivlos lebt Jason (18) in den Tag hinein. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen zockt der arbeitslose Hauptschüler - und lebt obendrein heruntergekommen in einem berüchtigten "Horrorhaus".

Der erst 18-jährige Jason ist schon hoch verschuldet. © RTLZWEI

Mit Mama Bianca (47) und seiner kleinen Schwester Zoe haust der 18-Jährige in einem der drei Hochhäuser an der Liegnitzer Straße im schleswig-holsteinischen Rendsburg. "Es gibt hier sehr viele Kinder. Das schockiert mich, weil ich finde, dass das absolut keine Gegend für Kinder ist", sagt Jason in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland - Deine Kinder".

Die Gebäude seien "komplett heruntergekommen, die Platten fallen von den Wänden, in den meisten Wohnungen schimmelt's, es ist dreckig, die Nachbarn sind nicht sympathisch", beschreibt der gerade volljährig gewordene Teenager. "Einer meiner Wünsche ist, hier wegzuziehen, da ich hier sehr ungern wohne."

Die auf der Wohnzimmer-Couch schlafende Bianca ernährt ihre Kinder und sich mit Bürgergeld, Kindergeld und Unterhaltsvorschuss.

Zu ihr hat Jason ein schlechtes Verhältnis. In der Ehe mit Biancas Stiefvater sei der 18-Jährige vernachlässigt worden, was letztlich im Kinderheim endete, wo er mehrere Jahre verbrachte.