Job-Verweigerer Chris über Arbeiter: "Keine Ahnung, was die falsch machen!"

Er zahle dem Finanzamt so viel Geld, "dass mir kaum was übrig bleibt. Wenn ich dann von Schmarotzern höre, die sich hinsetzen und von meinen Steuern leben, platzt mir schon der Kragen."

An diesem Drehtag besucht er ein Internetcafé, in dem er dem Glücksspiel am Automaten nachgeht. Inhaber Ismail Begindir kann mit Chris' Einstellung nichts anfangen: "Ich bin der Arbeiter, habe mein Leben lang schon gearbeitet. Arbeitslos zu sein ist nichts für mich. Wenn jemand den ganzen Tag zu Hause sitzt, ist schon Scheiße."

Keinen Bock auf Arbeit: Chris aus Duisburg. © RTLZWEI

Neben seinen 500 Euro Bürgergeld verdiene sich Chris mit Hilfstätigkeiten per Schwarzarbeit noch etwas hinzu, komme so auf 1500 bis 2000 Euro monatlich, die er ausgeben kann - "ohne Steuer zu zahlen!"

Er könne ja noch etwas aus seinem Leben machen, die Abendschule besuchen oder ein Studium beginnen, rät Ismail. Dafür sei es aber "auf jeden Fall zu spät", so der 33-Jährige.

Was er nicht versteht, sind "Armes Deutschland"-Protagonisten, die einen Job haben, und dennoch in schwierigen Verhältnissen leben wie er selbst. "Keine Ahnung, was die falsch machen in ihrem Leben."

Chris spricht damit unter anderem Gabelstaplerfahrer Willi (44) an: "Geht Vollzeit arbeiten, hat keine Wohnung, pennt seit Jahren im Zelt - irgendwas macht man da falsch."