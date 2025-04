Obdachloser Patrick (19) nach Knast: "So weitermachen, ich krieg meinen Arsch eh nicht hoch"

Chemnitz - Patrick und Dominick leben auch nach ihrem 19. Geburtstag planlos in den Tag hinein. Die Gedanken der Zwillingsbrüder drehen sich um Alkohol, Crystal Meth und Klauen. Auch ein Knastaufenthalt führt nicht zum Umdenken.

Mit Bierflasche in der Hand: So sieht man die Chemnitzer ständig. © RTLZWEI

Ausgenüchtert und wohlgenährt verlässt Patrick nach einem Monat die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen im Landkreis Leipzig.

Allerdings will er wieder mit Alkohol Trinken anfangen. "Mir gefällt's halt, ich will weitermachen - das hab ich mir geschworen, als ich rein bin." Immerhin das hochgefährliche Crystal wolle er nicht mehr konsumieren, sagt er auf der Zugfahrt in die diesjährige Kulturhauptstadt.

Patrick fehle die Motivation, sein Leben in geregelte Bahnen zu lenken: "Erst mal so weitermachen wie üblich, ich krieg meinen Arsch eh nicht hoch." Dass ihn sein Handeln ins Gefängnis gebracht hat, ist scheinbar nicht Motivation genug. Er wolle weiterhin klauen. "Muss ich ja, um zu überleben, bis ich einen Job hab."

Und dann ist da auch noch ein Brief, den er während seiner Haft bekommen hat. Womöglich muss er wegen schwerer Körperverletzung für sechs Monate in den Knast. Weil er mit Dominick und Kumpels einen Mann angegriffen hat, der sie komisch angeschaut hatte.