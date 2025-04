Bürgergeld-Biest Carola zurück zum Ex: "Am selben Tag hat sie sich vögeln lassen!"

Carola (40) hat sich von Lothar (63) getrennt. © RTLZWEI

Die Langzeitarbeitslose hat sich kürzlich von Lothar (63) getrennt, bei dem sie gewohnt und von dem sie sich hat aushalten lassen. Das Paar stritt sich um Miete und Schulden, sie sei bei ihm fünf Monate im Rückstand gewesen, sagt sie in der 2023 aufgezeichneten Folge.

"Ich kann dir nicht alles geben, ich brauche ja auch Geld zum Leben und so", habe Carola dem 63-Jährigen gesagt. Sie habe ihm angedroht, ihn zu verlassen, wenn er sich "nicht ändert". Er habe sie daraufhin laufen lassen. Lothar ärgert sich: "Ich hab' alles für die getan und dann so was."

Als sie am Tag der Trennung trotzig auf dem Weg zum Flaschensammeln ist, habe sie ihren Ex Stefan (55) getroffen. Der habe ihr knapp zwei Jahre nach ihrem Beziehungsaus angeboten, bei ihm unterzukommen. Nur vier Etagen über Lothars Wohnung im sozialen Brennpunkt Kölnberg.

Lothar weiß: "Am selben Tag, wo sie ihn draußen getroffen hat, hat sie sich vögeln lassen."