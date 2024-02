Auf Liebesbetrug folgt Mord: Kollege bei SOKO Stuttgart unter Tatverdacht!

Stuttgart - Mit einer heimtückischen Masche machte sich Markus Müller über das Ersparte seiner Opfer her. Doch dann wird er selbst zum Opfer eines Tötungsdelikts. Direkt geraten die Betrogenen unter Tatverdacht.

Die SOKO Stuttgart findet schnell heraus, dass das Mordopfer Dreck am Stecken hatte. Auf einer Onlinedating-Plattform betrog Markus mehrere Männer um hohe Geldsummen. Dabei gab er sich als die attraktive "Julia" aus.

Während der Ermittlungen gilt es jedoch noch weitere Verdächtige, etwa die Freundin des Opfers, zu befragen. Halina Kowalski (Marie Zielcke, 44) bestreitet, etwas mit der Tat zu tun zu haben, und auch von der Betrugsmasche ihres Partners will sie nichts gewusst haben.

"SOKO Stuttgart", Folge "It's a Match", seht Ihr am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.