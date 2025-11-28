Ermittlerin verlässt Kultserie: Das ist die Neue bei "SOKO Stuttgart"

Stuttgart - Schauspielerin Jasmin Gassmann (36) geht: Es gibt eine neue Ermittlerin in der Kultserie "SOKO Stuttgart"!

Iman Tekle (30, r.) ist die neue Ermittlerin bei "SOKO Stuttgart". © Markus Fenchel/Bavaria Fiction/dpa

Iman Tekle wird voraussichtlich am 22. Januar das erste Mal in der ZDF-Vorabendserie zu sehen sein, wie die Produktionsfirma Bavaria Fiction mitteilte.

Gedreht wird bereits seit April. Die 30-jährige Tekle wird erstmals in der Folge "Ohne Ausweg" die Kriminalkommissarin Toni Kidane spielen.

"Wir möchten noch nicht so viel über die Rolle der neuen Kommissarin verraten, aber die Fans erwartet eine starke und charismatische Nachfolgerin, die schnell ihren Platz im Team gefunden hat", werden Produzentin Anna Oeller und die Ausführende Produzentin Nicole C. Buck in der Mitteilung zitiert.

Vorgestellt wurde die neue TV-Ermittlerin nun in einem Beitrag auf den Social-Media-Kanälen des Senders von ihrer Vorgängerin: Jasmin Gassmann hatte am gestrigen Donnerstag ihren letzten Einsatz als Kriminalkommissarin Lea Gomez in Stuttgart.