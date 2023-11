"Bachelor in Paradise"-Frau streitet Sex ab: "Der Lörres war nicht in mir drin"

Ausgerechnet Männerschwarm Nummer 1 muss "Bachelor in Paradise" in der ersten Nacht der Rosen verlassen. Und das ist noch nicht mal das größte Drama der Folge.

Von Annika Rank

Thailand - Damit hat wohl niemand gerechnet! Ausgerechnet Männerschwarm Nummer 1 muss "Bachelor in Paradise" in der ersten Nacht der Rosen verlassen. Und das ist noch nicht mal das größte Drama, auf das man sich in der zweiten Folge gefasst machen muss.

Zwischen Rebecca (28) und Adrian (27) läuft es weiterhin gut. So gut, dass sogar schon mehrmals die Love Suite eingeweiht wurde. Bevor die Männer zum ersten Mal in der Staffel ihre Rosen vergeben, müssen erst noch entscheidende Gespräche geführt werden. So auch bei Adrian (27) - der ja eigentlich mit Rebecca (28) anbandelt - und seiner absoluten Traumfrau Melissa (27). Dass sie beide einen "besten Freund mit Anziehung" als Partner suchen, macht sie sprachlos, der Vibe ist also definitiv da. "Wäre schade, wenn sie geht", stellt der "Bachelorette"-Finalist fest. Tja, mal abwarten. Auch bei Franzi (28) und Leyla (26) herrscht noch Unklarheit: Beide können sich nicht zwischen Amir (27) und Daniel (31) entscheiden, mit keinem von beiden scheint es so richtig zu funken. Geschleimt und Hoffnungen gemacht wird aber natürlich trotzdem. Franzi bringt es pragmatisch auf den Punkt: "Hauptsache, ich hab 'ne Rose." Als es dann so weit ist, entscheidet sich Steffen (28) wenig überraschend für Tami (30), Kaan (26) für Michelle (27) und Bene (32) für Pamela (26). Amir löst aufgrund der Erklärung seiner Rose für Franzi - weil sie ihm "mehr Empathie und Verständnis gezeigt hat" - einen mittelschweren Eklat bei der verstoßenen Leyla aus. "Ekelhafter Hund", schimpft die Frankfurterin. Glücklicherweise kann sie dann noch eine Rose von Daniel abstauben. Der dramatischste Moment des Abends gehört aber natürlich Adrian, der zwischen Rebecca und Melissa wählen muss. Und trotz der guten Vibes und gegenseitigen Anziehung mit Melissa fällt seine Wahl tatsächlich auf Rebecca: "Ich kann das nicht wegen eines ganz guten Gesprächs wegschmeißen", erklärt er. Nach nicht mal 24 Stunden muss die Ex-"Bachelorette" also schon wieder die Segel streichen. Wer hätte das gedacht?!

"Bachelor in Paradise"-Neuzugang Ozan bringt frischen Wind in die Villa

Ozan (27) geht auf der Bühne richtig ab. Doch die ausgeschiedene Melissa wird schon bald von einem neuen Teilnehmer ersetzt - und zwar von keinem Geringeren als Oguzhan (27) aka Ozan, der in der neuesten "Bachelorette"-Staffel für jede Menge Ärger sorgte. Er und Adrian haben sich seitdem versöhnt, weshalb einer Bromance nichts mehr im Weg steht. Auf einem Doppeldate mit Leyla und Rebecca kommen die vier in den Genuss einer Live-Cabaret-Show. Doch damit nicht genug: Sie bekommen selbst Tanzstunden, denn sie selbst sollen noch am selben Abend Drag-Performances abliefern. Besonders Ozan scheint in seinem Element zu sein und legt einen beeindruckenden Hüftschwung auf die Bühne, während Leyla eher wie "Christina Aguilera auf Wish bestellt" daherkommt. Während Adrian und Rebecca danach in die Villa zurückkehren, dürfen Ozan und Leyla den Abend romantisch gemeinsam ausklingen lassen. Nach der Beschreibung seines Beuteschemas - "Blond und blaue Augen. Man nimmt das, was man kriegt" - scheint er bei der 26-Jährigen allerdings erst mal untendurch zu sein.

Hat Pamela es sich mit Bene verscherzt?

Über diesen Flirt-Misserfolg muss Ozan aber nicht allzu lange traurig sein, da er schon kurz nach seinem Einzug in die Villa Gefallen an Pam (26) findet - und die an ihm: "Ozan ist ein breites Brett!" Wenn sie Zeit mit dem Hamburger verbringt, vergesse sie sogar, dass ihr bisheriger Crush Bene existiert. Autsch. Um den 32-Jährigen zu provozieren, verschwinden Pam und Ozan in der Love Suite und verlassen diese kurz darauf wieder demonstrativ in Bademänteln. Bene scheint die Aktion allerdings nicht besonders lustig, sondern eher respektlos zu finden. Pam entschuldigt sich - und versichert ihm hinsichtlich der anstehenden Nacht der Rosen: "Mach dir keine Sorgen. Versprochen!"

Aussage gegen Aussage: Was lief wirklich auf Mallorca?

So sieht Begeisterung aus: Rebecca trifft auf ihre "Mallorca-Bekanntschaft" Max (27). © RTL Deutschland Die bisher solide wirkende Beziehung zwischen Rebecca und Adrian kommt mit dem Einzug eines weiteren neuen Mannes gehörig ins Wanken. Mit Max (27, "Ich bin kein Torwart geworden, weil ich lieber die Brüste von Frauen festhalte") hat sie einige Nächte auf Mallorca verbracht, in denen ihrer Aussage nach "nichts Sexuelles" lief: "Der Lörres war nicht in mir drin." Er behauptete danach allerdings etwas anderes, wie Leyla einem verunsicherten Adrian steckt: "Er hat halt paar Stellungen gesagt, und dass er ihr auf die Titten gew***** hat." Adrian glaubt diese Seite der Geschichte sofort - und wird immer wütender auf die 28-Jährige. Beim Speed-Dating soll Max die "Bachelor in Paradise"-Ladys besser kennenlernen. Hier wirft er Rebecca reizende Phrasen wie "Hast du deine Haare anders? Vorher war besser" an den Kopf, wählt sie dann aber zu jedermanns Überraschung für das anschließende Einzeldate aus. Hier geht das Gekabbel weiter - was ihn aber nicht gerade abzuschrecken scheint. "Was sich liebt, das neckt sich", sinniert der 27-Jährige ... Nachdem sie droht, ihn im Fluss zu ertränken. "Genau so eine Frau brauch ich an meiner Seite!" Schließlich werden aber auch ernste Töne angeschlagen: Er gibt zu, die Geschehnisse der gemeinsamen Nächte tatsächlich übertrieben dargestellt zu haben, um neugierige Fragen zu unterbinden: "Ich war einfach dumm. Mir tut's wirklich leid!" Damit scheint er Rebeccas harte Schale geknackt zu haben. Denn auf die Frage, ob sie Max eine zweite Chance geben kann, antwortet sie nicht wie erwartet mit "Nein", sondern lediglich mit "Kann ich dir gerade nicht sagen." Oje.

