27.12.2023 09:06 539 "Bachelor in Paradise"-Zoff von Michelle und Kaan: "Hat mich kaputt gemacht!"

Bachelor in Paradise: In ihrem Zoff mit Kaan Aktas legte Michelle Schellhaas am Dienstag auf Instagram nach - und zog gleichzeitig einen Schlussstrich!

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Das große Wiedersehen der "Bachelor in Paradise"-Kandidatinnen und -Kandidaten führte zu einem öffentlichen Streit zwischen der 28-jährigen Michelle Schellhaas und dem 26-jährigen Kaan Aktas. Die junge Hessin legte in diesem Zoff nun nach - und zog gleichzeitig einen Schlussstrich unter die Angelegenheit. Reality-Darstellerin Michelle Schellhaas (28) war schon zum zweiten Mal Kandidatin bei "Bachelor in Paradise". Im Jahr 2018 buhlte sie zudem um den damaligen "Bachelor". © RTL/Markus Hertrich Michelle veranstaltete ein Q&A auf Instagram zu den Fremdgeh-Vorwürfen, die sie gegen ihren Ex-Partner erhebt. Sie und der Duisburger kamen nach den Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" zusammen. In einer am gestrigen zweiten Weihnachtsfeiertag veröffentlichten Story wiederholte sie erneut den schweren Vorwurf, dass der 26-Jährige ihr nur Zuneigung vorgespielt habe, um von der Social-Media-Reichweite der 28-Jährigen zu profitieren. Die Reality-Darstellerin hat rund 179.000 Follower auf Instagram und mehr als 575.000 Abonnenten auf TikTok. Zugleich unterstrich Michelle, dass sie noch sehr viel mehr über Kaan herausgefunden habe, als sie bisher veröffentlichte. TV & Shows Alle schauen die Helene-Fischer-Show? Darum ist das keine gute Idee! "Ihr glaubt, das war schon das Schlimmste, was ich mit Euch geteilt hab? Vergesst es! Nur, es möchte nicht jeder, dass ich was öffentlich mache, und das akzeptiere ich und respektiere ich", unterstrich die 28-Jährige. "Und ich sage Euch ehrlich", fügte sie hinzu, "was da alles abgeht, das hat einfach kein Mensch verdient." "Guckt mal, ich bin eine starke Frau, ihr wisst, was ich meine, aber selbst das hat mich kaputt gemacht!", setzte Michelle hinzu und fragte mit Tränen ringend: "Wie geht ein Mensch damit um, der nicht so stark ist?" Der 26-jährige Kaan Aktas aus Duisburg war in diesem Jahr Kandidat bei den Shows "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise". © RTL/Markus Hertrich Michelle Schellhaas: "Ich bitte Euch darum, in Ruhe heilen zu dürfen" Michelle Schellhaas (28) veröffentlichte am gestrigen Dienstag auf Instagram ein längeres abschließendes Statement zu ihren Vorwürfen gegen Kaan Aktas (26). © Montage: Screenshot/Instagram/michelleschellhaas Ebenfalls am gestrigen Dienstag veröffentlichte die 28-Jährige ein längeres schriftliches Statement in ihren Instagram-Storys, mit dem sie einen Schlussstrich unter die ganze Angelegenheit zog. "Ich habe die meisten Fragen nun beantwortet, und ich möchte das Thema wirklich hiermit abschließen" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst), beginnt der Text. Sie wolle "solchen Menschen" nicht weiter zu der Aufmerksamkeit verhelfen, welche sie sich "krampfhaft wünschen". In aller Freundschaft Die Sachsenklinik steht still: Bis auf Weiteres keine neuen "In aller Freundschaft"-Folgen! "Ich bitte Euch darum, in Ruhe heilen zu dürfen", wendet sich Michelle Schellhaas danach direkt an ihre Fans. Sie wolle ihr "Leben weiter leben" und "diesen Albtraum" hinter sich lassen. "Ich danke Euch für Euren Support und Eure ganzen aufbauenden Worte, das bedeutet mir vor allem in dieser schweren Phase mehr als Ihr erahnen könnt. 🙏🏻❤️", endet das Statement.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/michelleschellhaas, RTL/Markus Hertrich