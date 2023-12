"Bachelor in Paradise"-Michelle über Kaan: "Krank" und "ekelhaft"

Darmstadt - Der öffentliche Streit zwischen Michelle Schellhaas (28) und Kaan Aktas (26) war ohne Zweifel einer der spektakulärsten Momente des Wiedersehens der "Bachelor in Paradise"-Kandidatinnen und Kandidaten. Im Nachgang packte die junge Frau aus Südhessen kürzlich in mehreren Instagram-Storys über den Duisburger aus - und sie ließ kein gutes Haar an ihm!