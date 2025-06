"Bachelor" verrät: Diese Promi-Frau ist die Mutter seines Sohnes

Köln/Berlin - In zwei Tagen geht die Suche nach der großen Liebe für TV-Bachelor Felix Stein (32) so richtig los. Kurz vor TV-Start kommt nun aber ein interessantes Detail ans Licht: Avelina Boateng (34) ist die Mutter seines Sohnes!

Alles in Kürze

Avelina Boateng (34) ist die Schwester von Jerome Boateng und die Mama eines fünfjährigen Sohnes. © IMAGO / VISTAPRESS

Schon am kommenden Mittwoch hat das Warten für den 32-Jährigen und seinen Bachelor-Komplizen Martin Braun (35) ein Ende und die erste Folge seines Abenteuers flimmert über die Bildschirme.

Bereits in seinem Steckbrief hatte der Fotograf vorab verraten, einen fünfjährigen Sohn zu haben. Dessen Mutter, Avelina Boateng, ist die kleine Schwester von Fußballer Jerome (36) und Halbschwester von Kevin Boateng (38) und scheint das Zünglein an der Waage gewesen zu sein, als Ex Felix die Anfrage von RTL erhalten habe.

"Ohne meine Ex hätte ich die Show nicht gemacht. Sie hat mich unterstützt. Für unseren Sohn sind wir noch ein gutes Team", offenbart der TV-Single vor der Ausstrahlung der neuen Folgen von "Die Bachelors" in einem Interview mit BILD.