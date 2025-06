"Die Bachelors": Paulina hatte keine Lust mehr auf Dating-Apps, also bewarb sie sich

In der RTL-Kuppelshow Die Bachelors kämpfen 26 Frauen um die Gunst zweier Männer. Eine von ihnen ist Paulina. Was sie so besonders macht, hat sie TAG24 erzählt.

Von Robert Stoll

Hamburg - Findet sie endlich ihr Perfect Match? Paulina (26) sucht in der RTL-Kuppelshow "Die Bachelors" nach der großen Liebe. Warum eine Verlobung mit ihrem Ex scheiterte und welche Rolle Pasta in ihrem Leben spielt, erzählte die Hamburgerin exklusiv im TAG24-Interview.

Paulina (26) aus Hamburg will bei "Die Bachelors" ihre große Liebe finden. © Fotomontage: RTL (2) TAG24: Hallo Paulina, was hat dich dazu bewogen, bei "Die Bachelors" mitzumachen? Paulina: Ich lag krank auf dem Sofa, hatte gefühlt schon alle Dating-Apps rauf und runter geswipt und dachte mir irgendwann: Das kann's doch nicht gewesen sein. Die große Liebe soll einem ja angeblich nicht einfach vor die Füße fallen - aber was, wenn sie es doch tut ... nur eben vor der Bachelor-Villa? Ich wollte einfach mal raus aus dem Gewohnten und habe mich für einen ganz anderen Weg entschieden. Manchmal muss man der Liebe eben auf außergewöhnliche Weise eine Chance geben und ich liebe es, mich aus meiner Komfortzone zu bewegen. TAG24: Du hattest ja schon einmal dein Perfect Match gefunden. Warum hat es letztlich nicht geklappt und wie optimistisch bist du, dass einer der beiden der Richtige ist? Paulina: Wir hatten eine lange, prägende Zeit miteinander, aber irgendwann haben wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Manchmal ist man eher in die Erinnerung an das verliebt, was mal war, als in das, was wirklich ist. Es gab Dinge, bei denen unsere Vorstellungen von einer ehrlichen und respektvollen Beziehung einfach zu weit auseinanderlagen. Nach sieben Jahren Beziehung musste ich erst mal wieder lernen, auf mein Herz zu hören, an die wahre Liebe zu glauben und mich selbst finden. Aber heute bin ich zuversichtlich, dass es sie da draußen gibt - vielleicht ja sogar bei "Die Bachelors". Katja und Dennis sind der schönste Beweis, dass es funktionieren kann - und ich hoffe, dass auch mein Kapitel ein Happy End bekommt.

"Die Bachelors": Bei Pasta hört der Spaß für Paulina auf

Optisch kann sich die Engagement Managerin sehen lassen. © Screenshot/Instagram/paulina.rxstxw TAG24: Du kämpfst mit 25 anderen Frauen um die Gunst der beiden Bachelors. Siehst du dich eher als Teamplayerin oder fährst du auch mal die Krallen aus? Paulina: Ich bin definitiv Team Teamplayerin! Klar, es ist eine ungewöhnliche Situation - man lacht zusammen, teilt vielleicht Geheimnisse und datet gleichzeitig denselben Mann. Aber ich glaube fest daran, dass man nichts erzwingen kann. Entweder es passt zwischen uns – oder eben nicht. Ich versuche mich da nicht mit den anderen Frauen zu vergleichen, denn wir alle haben etwas Besonderes an uns. Es gibt doch diesen schönen Spruch: What's meant for me will find me. Und wenn es mich nicht findet, dann wartet vielleicht etwas noch viel passenderes auf mich. TAG24: Wie würdest du dich generell selbst beschreiben? Paulina: Ich würde mich als sehr ehrlich, empathisch und offen beschreiben. Mir ist Humor super wichtig und ich glaube, ich kann gut zuhören, sehe schnell, wie es anderen wirklich geht, und habe keine Angst davor, auch mal verletzlich zu sein. Und: Ich nehme das Leben nicht immer zu ernst - außer es geht um Pasta, da hört der Spaß auf.

