"Die Bachelors"-Kandidatinnen schießen sich auf eine Frau ein: "F***t viele hier ab!"

Kapstadt - Bereits in Folge zwei von " Die Bachelors " wird es hitzig. Zwei Kandidatinnen würden eine bestimmte Frau am liebsten schon jetzt aus der Villa werfen.

Für Sebastian (35) begann die Liebesreise mit einem Einzeldate mit Leonie (28) auf einem Katamaran. © RTL

Der Einzug der 21 Bachelor-Ladys in die Villa in Südafrika erinnert an Heidi Klums (50) Model-Castingshow "Germany's Next Topmodel" - Geschreie, Gerenne und Zoff um die Betten.

Doch zwei Frauen dürfen stattdessen ihr erstes Einzeldate genießen.

Während Dennis (30) seine Liebesreise mit Rebecca (27) in schwindelerregenden Höhen beginnt, begibt sich Sebastian (35) mit seiner auserwählten Leonie (28) auf hohe See.

"Nicht, dass du irgendwann über schwenkst zu Dennis", witzelt der 35-Jährige gegenüber der Kölnerin noch unwissend, dass das Thema "Wechselkurs" in Folge zwei generell nicht so schnell erledigt sein wird, wie er sich das vielleicht wünschen würde. So viel sei verraten.

Und Dating-Kollege Dennis? Der spricht vom "Einzeldate seines Lebens" und kehrt etwas über euphorisch in die Villa zurück. Am Küchentresen tauschen sich "Die Bachelors" schließlich über ihren Tag aus und überlegen anschließend gemeinsam, wer am morgigen Tag mit auf das erste Gruppendate darf.

Der 30-jährige Dennis geht dabei offenbar etwas oberflächlicher vor als sein Mitstreiter: "Die find' ich heiß. Würde mir schon auch gefallen", so seine Worte über eine Rosendame aus Team Sebastian.