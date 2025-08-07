Mit Ex-Bachelor und weiteren Promis: Seid bei der TAG24-Watch-Party zum Rosenfinale dabei!
Hamburg - Am 13. August verwandeln wir unsere TAG24-Redaktion in Hamburg in die wohl exklusivste Watch-Party des Sommers. Mit dabei: prominente Gäste. Und das Beste: Auch IHR könnt ein Teil davon sein!
Alles in Kürze
- TAG24 veranstaltet Watch-Party zum Rosenfinale
- Ex-Bachelor und Promis sind dabei
- Die Party findet am 13. August in Hamburg statt
- Gewinnspiel auf Instagram für Teilnahme
- Teilnahmeschluss ist der 9. August um 20 Uhr
Der Anlass: Das große Finale der diesjährigen Staffel "Die Bachelors". Wem verleihen Felix (32) und Martin (35) die letzte Rose? Gemeinsam finden wir's raus!
Zusammen mit einem Ex-Bachelor und weiteren prominenten Gästen aus der Reality-TV-Welt streamen wir die letzte Folge der aktuellen Staffel - direkt in unserer TAG24-Redaktion an der Elbe.
In entspannter Atmosphäre wird mitgefiebert, diskutiert und analysiert. Zahlreiche Küsse sind in den vorherigen Folgen schließlich schon gefallen. Die ein oder andere Favoritin unter den Damen gibt es auch. Wer macht das Rennen? Bei kühlen Drinks und leckeren Snacks finden wir es heraus.
Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, sollte unbedingt auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Dort läuft das Gewinnspiel, das Euch mit etwas Glück einen Platz bei der Watch-Party sichert. Was Ihr dafür tun müsst? Alle Teilnahmebedingungen findet Ihr direkt auf unserem Account. Eine Begleitung dürft Ihr natürlich auch mitnehmen.
Findet hier das Gewinnspiel zur exklusiven Watch-Party zum "Die Bachelors"-Finale
Doch aufgepasst: Schnell sein lohnt sich! Der Teilnahmeschluss ist nämlich schon am 9. August um 20 Uhr – also nicht lange zögern. Die Gewinner werden dann nach Zufallsprinzip ausgelost und kontaktiert.
TAG24 freut sich auf einen unvergesslichen Abend mit Euch!
Titelfoto: RTL