Mit Ex-Bachelor und weiteren Promis: Seid bei der TAG24-Watch-Party zum Rosenfinale dabei!

Hamburg - Am 13. August verwandeln wir unsere TAG24-Redaktion in Hamburg in die wohl exklusivste Watch-Party des Sommers. Mit dabei: prominente Gäste. Und das Beste: Auch IHR könnt ein Teil davon sein!

Seid Teil unserer exklusiven "Die Bachelors"-Watch-Party mit prominenten Gästen. © RTL

Der Anlass: Das große Finale der diesjährigen Staffel "Die Bachelors". Wem verleihen Felix (32) und Martin (35) die letzte Rose? Gemeinsam finden wir's raus!

Zusammen mit einem Ex-Bachelor und weiteren prominenten Gästen aus der Reality-TV-Welt streamen wir die letzte Folge der aktuellen Staffel - direkt in unserer TAG24-Redaktion an der Elbe.

In entspannter Atmosphäre wird mitgefiebert, diskutiert und analysiert. Zahlreiche Küsse sind in den vorherigen Folgen schließlich schon gefallen. Die ein oder andere Favoritin unter den Damen gibt es auch. Wer macht das Rennen? Bei kühlen Drinks und leckeren Snacks finden wir es heraus.

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, sollte unbedingt auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Dort läuft das Gewinnspiel, das Euch mit etwas Glück einen Platz bei der Watch-Party sichert. Was Ihr dafür tun müsst? Alle Teilnahmebedingungen findet Ihr direkt auf unserem Account. Eine Begleitung dürft Ihr natürlich auch mitnehmen.