Während TV-Suche nach großer Liebe: Fremdgeh-Beichten der Bachelors

Alles in Kürze

Ganz besonders seine Zeit als Boss des Kölner Nachtclubs "Flamingo Royal" habe dem 35-Jährigen so einiges abverlangt. "Ich hatte im Nachtleben viele dumme Optionen, der Reiz war besonders schlimm. (...) Ich habe mir schon mal einen Fehltritt geleistet. Ich war jung und dumm."

In einem Interview mit BILD haben die Rosenkavaliere nun aber die Hose heruntergelassen: Beide sind bereits in früheren Beziehungen fremd gegangen!

Insgesamt 26 Single-Ladys haben es sich in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, die beiden Womanizer um den Finger zu wickeln und am Ende die letzte Rose mit nach Hause nehmen zu dürfen.

In jüngeren Jahren sollen sich die Junggesellen bereits hier und da Fehltritte geleistet haben. © Henning Kaiser/dpa

Wann und mit welcher Frau der Fehltritt passiert sei - darüber schweigt der Schnittrosenverteiler. Und Kollege Felix Stein?

Auch er ist Papa einer kleinen Tochter, die während seiner Beziehung mit Avelina Boateng (Schwester von Fußballer Jerome) das Licht der Welt erblickt hatte.

Ebenso wie Martin hat sich auch der gebürtige Berliner in der Vergangenheit nicht immer an den moralischen Kompass gehalten. "Ich habe mir in einer früheren Beziehung einen kleinen Fehltritt, auf den ich nicht stolz bin, geleistet", gesteht er.

Genau wie Martin habe auch er aus seinen Fehlern gelernt, will durch seinen "Job" als TV-Bachelor die Liebe fürs Leben finden und endlich ankommen. "Treue ist auf jeden Fall wichtig."

Wie gut das klappt, können Fans jeden Mittwoch (20.15 Uhr) auf RTL unter die Lupe nehmen. Vorab sind die Folgen auch auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar.