Bundesliga-Star als Arbeitgeber: RTL-Bachelor Felix Stein packt aus

Köln - Als einer von zwei neuen " Bachelors " verteilt Felix Stein bei RTL derzeit Rosen an liebeshungrige Single-Ladys. Im echten Leben arbeitet er unter anderem für einen Fußball-Star aus der Bundesliga .

Alles in Kürze

In der RTL-Show "Die Bachelors" sucht Felix Stein (32) als einer von zwei Rosenkavalieren die Frau fürs Leben. © Henning Kaiser/dpa

Der 32-Jährige ist tatsächlich als Social-Media-Verantwortlicher für Senkrechtstarter Paul Nebel (21) vom 1. FSV Mainz 05 tätig. Im Interview mit RTL gab der Schnittblumen-Verteiler weitere Details über seinen spannenden Job preis.

Alles begann ganz locker und unverbindlich. Vor fünf Jahren habe ihn eine Nike-Angestellte angeschrieben und erklärt, dass sie einen 17-jährigen Kicker kenne, der Hilfe bei der Social-Media-Pflege benötige. Einen Profi-Vertrag besaß Nebel damals noch nicht.

"Dann kam er mit seinen Jungs nach Berlin – wir waren auf dem Bolzplatz, ein bisschen zocken. Seitdem sind wir in Kontakt – mal mehr, mal weniger, aber seit ein paar Wochen betreue ich ganz offiziell seinen Instagram-Kanal", plauderte Stein aus dem Nähkästchen.

Inzwischen laufen alle Beiträge, Reels und Storys des Mainzer Youngsters, der aktuell bei der U21-EM in der Slowakei mit der deutschen Nationalmannschaft für Furore sorgt, über seinen Tisch. Doch am Ende geht nichts raus, was nicht mit Nebel abgesprochen ist.