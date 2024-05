Abbruch bei "Bares für Rares": Expertin entdeckt Detail, Ehepaar muss sofort das Studio verlassen!

Das Ehepaar Reinhild und Reiner Vahldieck aus Wuppertal möchte bei "Bares für Rares" ein Kleingemälde von Willy Hamacher zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Reinhild und Reiner Vahldieck haben bei ihrem Besuch in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln ein Gemälde im Kleinformat mitgebracht, das einen neuen Besitzer finden soll.

Im Gespräch mit dem ZDF-Moderator erläutern die Verkäufer, dass es sich bei dem Kunstwerk um eine Arbeit von Pinselvirtuosen Willy Hamacher handelt.

Zu sehen ist eine stilvolle Villa an einem See in Italien. Einst habe das Bild Reiners Tante gehört, jetzt soll es Bares bringen.

Um den wahren Wert herauszufinden, nimmt Expertin Friederike Werner das Objekt im Anschluss ganz genau unter die Lupe. Die 62-jährige Kunsthistorikerin kann zwar den Maler bestätigen, einige andere Details machen sie jedoch stutzig.

"Ich habe jetzt mal genauer geschaut, was ja auch meine Aufgabe ist, und es schien mir zuerst so, als sei es ein Bild, das lasierend auf Pappe gemalt worden ist", erklärt Werner mit kritischem Gesichtsausdruck.

Mit ihrer ersten Vermutung liegt die Expertin allerdings daneben, wie sie selbst zugibt, doch es kommt noch schlimmer. Weiter erläutert sie: "Wenn man mit der Lupe schaut und es auf eine bestimmte Art und Weise gegen das Licht hält, glänzt die Farbe so merkwürdig."