"Bares für Rares": Verkäufer zieht Händler über'n Tisch und darf sich über Megagewinn freuen

Köln - Nicht immer gibt eine Rarität bei " Bares für Rares " das her, was sich der Verkäufer wünscht. Bei Randy Hudson (46) ist die Sache jedoch anders. Er macht einen Megagewinn!

Randy Hudson (46) aus Frankfurt am Main kommt mit einem bescheidenen Wunsch zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Informatiker aus Frankfurt am Main ist mit einer Kiste alter Dia-Positive aus Hessen in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gereist. "Ich hoffe, dass ich mit ein bisschen Geld nach Hause gehe", so der 46-Jährige vorab.

Experte Detlev Kümmel (56) wirft direkt ein Auge auf die Holzkiste. "Das sind Dia-Positive und das sind alles Western. Sowohl ältere als auch neuzeitliche Western", erklärt der Galerist, der in Lüdenscheid geboren wurde.

Diese seien von den Kinomachern hergestellt und anschließend den Printmedien zur Verfügung gestellt worden. "Damit die in den TV-Zeitschriften Werbung machen konnten", führt der 56-jährige Sachverständige weiter aus, der davon ausgehe, dass die Kiste samt Inhalt aus den 1950er-Jahren stamme.

Randy Hudson habe die Kiste vor exakt 20 Jahren in einem Container gefunden. "Da habe ich die einfach mal eingesteckt und seitdem habe ich sie."