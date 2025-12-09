Affront bei "Bares für Rares": ZDF-Händler nach Deal von Studio-Gast beleidigt

Köln - Ein Paar möchte bei " Bares für Rares " seine Reisekasse auffüllen. Alles verläuft nach Plan, bis die Verkäuferin im Händlerraum plötzlich mit einer Beleidigung gegen Daniel Meyer (52) für Aufsehen sorgt.

Anja Arneth (2.v.r.) und ihr Partner Sebastian Fischer (r.) wollen nach Japan reisen. Ein Verkauf bei "Bares für Rares" soll die Reisekasse füllen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Anja Arneth und ihr Partner Sebastian Fischer haben einen prall gefüllten Besteckkoffer mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Es handelt sich dabei um ein Erbstück aus dem Antiquitätengeschäft ihrer Eltern, wie Anja erklärt.

Expertin Friederike Werner nimmt das Set im Anschluss genau unter die Lupe. Satte 111 Teile zählt sie. Neben Menübesteck und Dessertbesteck sind auch seltenere Stücke wie Messerbänkchen, Salieren und eine Zuckerzange dabei. Das Wichtigste: Kein Teil fehlt.

Weiter doziert die Sachverständige, dass das umfangreiche Ensemble von Heider & Sohn zwischen 1890 und 1900 in Wien gefertigt worden sei. Alle Stücke bestehen aus 800er-Silber, versehen mit Gravuren und Meisterpunzen.

Doch was ist der außergewöhnliche Familienschatz wert? Anja und Sebastian wollen sich mit dem Erlös eine Reise nach Japan finanzieren und wünschen sich deshalb 2400 Euro für den Koffer. Damit liegt das junge Paar allerdings deutlich daneben.

Laut Werner übersteigt allein der Materialwert diese Summe: Das Silber bringt 3140 Euro, den mit Leder beschlagenen Koffer bewertet sie mit 250 Euro. Aufgerundet ermittelt die 63-Jährige so einen Schätzpreis von satten 3500 Euro. Wow!