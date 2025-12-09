Affront bei "Bares für Rares": ZDF-Händler nach Deal von Studio-Gast beleidigt
Köln - Ein Paar möchte bei "Bares für Rares" seine Reisekasse auffüllen. Alles verläuft nach Plan, bis die Verkäuferin im Händlerraum plötzlich mit einer Beleidigung gegen Daniel Meyer (52) für Aufsehen sorgt.
Anja Arneth und ihr Partner Sebastian Fischer haben einen prall gefüllten Besteckkoffer mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht. Es handelt sich dabei um ein Erbstück aus dem Antiquitätengeschäft ihrer Eltern, wie Anja erklärt.
Expertin Friederike Werner nimmt das Set im Anschluss genau unter die Lupe. Satte 111 Teile zählt sie. Neben Menübesteck und Dessertbesteck sind auch seltenere Stücke wie Messerbänkchen, Salieren und eine Zuckerzange dabei. Das Wichtigste: Kein Teil fehlt.
Weiter doziert die Sachverständige, dass das umfangreiche Ensemble von Heider & Sohn zwischen 1890 und 1900 in Wien gefertigt worden sei. Alle Stücke bestehen aus 800er-Silber, versehen mit Gravuren und Meisterpunzen.
Doch was ist der außergewöhnliche Familienschatz wert? Anja und Sebastian wollen sich mit dem Erlös eine Reise nach Japan finanzieren und wünschen sich deshalb 2400 Euro für den Koffer. Damit liegt das junge Paar allerdings deutlich daneben.
Laut Werner übersteigt allein der Materialwert diese Summe: Das Silber bringt 3140 Euro, den mit Leder beschlagenen Koffer bewertet sie mit 250 Euro. Aufgerundet ermittelt die 63-Jährige so einen Schätzpreis von satten 3500 Euro. Wow!
Erstgebot von "Bares für Rares"-Händler schockt sämtliche Kollegen
Im Verhandlungsraum zeigt vor allem Händler Daniel Meyer großes Interesse an dem edlen Besteck. Er bietet sofort 2800 Euro und sorgt damit für einen echten Schock im Kreis seiner Kollegen. Susanne Steiger (43) wartet die Expertise ab.
Alle anderen halten sich auffallend zurück. "Solch große Besteckkoffer sind heute einfach schwer weiterzuverkaufen", so der Tenor. Meyer ist das egal. Er legt sogar noch 110 Euro drauf: "Für ein schönes Abendessen in Japan."
Als Anja das Geld entgegennimmt, rutscht ihr ein Kommentar heraus, der im Raum für Stirnrunzeln sorgt: "Das ist vielleicht einmal Abendessen weniger für Sie – und dafür eine Reise für uns."
Meyer wirkt sichtlich irritiert und verteidigt sich: "So viel esse ich nicht, aber na gut." Anschließend lacht er den Affront in Bezug auf seine Figur einfach gekonnt weg. Anja freut sich derweil über den Deal und die Aussicht auf eine Reise ins Land der aufgehenden Sonne.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares