Ehepaar bei "Bares für Rares": Horst Lichter völlig verwundert über Händler - "Seid ihr irre?"
Köln - So erlebt man Moderator Horst Lichter bei "Bares für Rares" selten: Der 64-Jährige stürmt in den Verkaufsraum und spricht mit den Händlern - weil diese den Preis maßlos in die Höhe treiben.
"Orient trifft Okzident", findet der Entertainer, als er das Gemälde sieht, welches Monika und Jürgen Dekoeper aus Berlin mitgebracht haben.
"Das stammt von meinem Großvater. Er hat eine Zeit lang in Krakau gewohnt, dort muss er es auch erstanden haben. Wie auch immer, das weiß ich nicht", erklärt die Verkäuferin.
Nach dem Tod des Opas habe dieser das Werk ihrer Mutter vermacht und im Anschluss habe Monika es bekommen. "Aber bei uns landete es im Keller, denn bei uns passt das so gar nicht rein", gibt die Berlinerin zu.
Das Gemälde stammt von dem polnischen Künstler Wojciech Kossak, der von 1857 bis 1942 gelebt habe. "Wir haben hier ein Gemälde in Öl auf Karton gefertigt. Es ist ein Malerkarton, sehr dickwandig", weiß Experte Detlev Kümmel (57.)
Eigentlich sei der Pole für seine monumentalen Schlachtszenen und seine sehr detailreichen Werke berühmt gewesen, doch davon sei bei diesem Bild rein gar nichts zu sehen.
"Wir sind hier im Bereich seiner Spätwerke", begründet der Sachverständige die Tatsache und erklärt, dass das Gemälde im Jahr 1936 entstanden sei.
"Bares für Rares"-Experte vervierfacht Wunschpreis der Verkäufer
Auch der Zustand des Bildes sei einwandfrei. Dennoch würde der 57-jährige Experte den Rahmen auszutauschen, denn dieser sei ihm "etwas zu stimmig."
Als es um den Wunschpreis geht, kommt die Antwort von Jürgen Dekoeper aus Berlin wie aus der Pistole geschossen. "500 Euro", sagt er.
"In dieser Qualität, mit diesem flotten Pinselstrich wäre ich, weil er in Polen sehr beliebt ist, bei 1500 bis 2000 Euro", macht der Sachverständige allerdings klar und vervierfacht den Wunschpreis.
Und im Auktionsraum kommt es noch besser für das Berliner Ehepaar. Denn die Händler sind vollauf begeistert von dem Gemälde. So startet Thorsden Schlößner (64) mit 3000 Euro in das Bietergefecht.
Mit Susanne Steiger (43) schaukelt er sich immer weiter hoch, sodass der Dürener am Ende satte 6700 Euro hinblättert. Auch zur Verwunderung von Moderator Horst Lichter, der in den Händlerraum stiefelt.
"Sacht mal, ihr Lieben: Was geht denn hier ab? Seid ihr irre, oder was?", will er wissen, bekommt aber keine zufriedenstellende Antwort.
