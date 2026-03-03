Ehepaar bei "Bares für Rares": Horst Lichter völlig verwundert über Händler - "Seid ihr irre?"

Köln - So erlebt man Moderator Horst Lichter bei " Bares für Rares " selten: Der 64-Jährige stürmt in den Verkaufsraum und spricht mit den Händlern - weil diese den Preis maßlos in die Höhe treiben.

Monika und Jürgen Dekoeper aus Berlin haben ein Gemälde mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Orient trifft Okzident", findet der Entertainer, als er das Gemälde sieht, welches Monika und Jürgen Dekoeper aus Berlin mitgebracht haben.

"Das stammt von meinem Großvater. Er hat eine Zeit lang in Krakau gewohnt, dort muss er es auch erstanden haben. Wie auch immer, das weiß ich nicht", erklärt die Verkäuferin.

Nach dem Tod des Opas habe dieser das Werk ihrer Mutter vermacht und im Anschluss habe Monika es bekommen. "Aber bei uns landete es im Keller, denn bei uns passt das so gar nicht rein", gibt die Berlinerin zu.

Das Gemälde stammt von dem polnischen Künstler Wojciech Kossak, der von 1857 bis 1942 gelebt habe. "Wir haben hier ein Gemälde in Öl auf Karton gefertigt. Es ist ein Malerkarton, sehr dickwandig", weiß Experte Detlev Kümmel (57.)

Eigentlich sei der Pole für seine monumentalen Schlachtszenen und seine sehr detailreichen Werke berühmt gewesen, doch davon sei bei diesem Bild rein gar nichts zu sehen.

"Wir sind hier im Bereich seiner Spätwerke", begründet der Sachverständige die Tatsache und erklärt, dass das Gemälde im Jahr 1936 entstanden sei.