Aufregung um Sachsen-Objekt bei "Bares für Rares": Expertin irrt sich, dann knallts

Köln - Häufig beweisen die " Bares für Rares "-Experten bei ihrer Wertfindung den richtigen Riecher. In diesem Fall schätzt Heide Rezepa-Zabel (59) das Objekt allerdings völlig falsch ein. Mit Folgen?

Klaus aus Monheim am Rhein möchte bei "Bares für Rares" eine alte Taschenuhr zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Klaus aus Monheim am Rhein hat einen antiken Zeitmesser ins Pulheimer Walzwerk mitgebracht. "Taschenuhren sind etwas Besonderes, vor allem, wenn sie aus Gold sind!", merkt Moderator Horst Lichter (63) begeistert an. Doch was ist sie wert?

Eine Aufschrift auf dem Emaille-Ziffernblatt gibt der Sachverständigen einen Hinweis darauf, dass das 18-karätige Verkaufsobjekt wohl vom bekannten Uhrmacher Julius Aßmann aus dem sächsischen Glashütte angefertigt wurde - und das im Jahr 1910.

Doch es gibt Ungereimtheiten! Das Gehäuse der Taschenuhr stammt laut Rezepa-Zabel auf gar keinen Fall von Aßmann, sondern sei erst später dazugekauft worden. Gemäß dem Stempel stammt es nämlich aus der Schweiz.

"Die typische Prägung von Aßmann mit den zwei gekreuzten Hämmern fehlt", bemängelt die 59-jährige Kunsthistorikerin. Die Nummerierung auf dem Gehäuse passe überdies nicht zum Werk. Hinzu kommen noch Feuchtigkeit und ein klemmender Zeiger-Stellstift. Ihr ernüchterndes Fazit: "Sie müsste mal revisioniert werden!"

Trotzdem wünscht sich Klaus satte 2000 Euro für sein Mitbringsel. Rezepa-Zabel hält nur maximal die Hälfte für realistisch. Es handele sich "nicht um eine Sammleruhr von Interesse". Autsch!