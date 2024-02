"Bares für Rares": Als die Gebote nur noch langsam steigen, wird der Verkäufer frech!

Christian Dürr (31) brachte zwei kuriose Erbstücke mit in das Pulheimer Walzwerk. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Christian Dürr (31) brachte in einer älteren Episode der beliebten ZDF-Trödelshow zwei außergewöhnliche Keramik-Flaschen mit in das TV-Studio im Pulheimer Walzwerk. Sein verstorbener Onkel hatte diese einst in den USA erworben.

Im Inneren der Gefäße soll sich nach den Angaben des Studio-Gastes ein gut gealterter Whiskey befinden. Die noch vorhandene Versiegelung lieferte den Beweis, dass die Flaschen bislang nicht geleert worden waren.

Diese Tatsache allein war jedoch nicht das Besondere. Vielmehr ragte die Form der Ampullen heraus. Denn während das eine Behältnis in Form der Freiheitsstatue vor einem blauen Himmel daherkommt, ist das andere ein Oldtimer von Ford.

Detlef Kümmel nahm die zwei Mitbringsel genauer unter die Lupe. Trotz des Alters von knapp 50 Jahren wiesen sie keine großen Mängel auf. An dem Auto fehlte allerdings das Lenkrad und auch die Lenkachse wurde schon einmal geklebt.

Ein kurioses Highlight stach dem Experten auch sofort ins Auge: Der Auspuff des kleinen Oldtimers dient nämlich als Ausguss der Flasche. Außerdem beschäftigen sich beide Erbstücke mit der Geschichte Amerikas.