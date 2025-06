Schmuggelobjekt aus der DDR bei "Bares für Rares": Horst Lichter hat kein Verständnis

Köln - Mit Schmuggelware aus der ehemaligen DDR will sich ein Ehepaar bei " Bares für Rares " die Taschen vollmachen. Ein Detail sorgt bei Horst Lichter (63) für Entsetzen!

Uwe und Hannelore Fischwasser aus dem hessischen Münster wollen bei "Bares für Rares" ein Schmuggelobjekt aus der DDR loswerden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Bei seinem Besuch im Pulheimer Walzwerk hat Uwe Fischwasser nicht nur seine Gattin Hannelore mit im Gepäck, sondern auch eine kleine Bärenfigur. "Ihr beide wart Porzellansammler und gebt die Sammlung auf?", mutmaßt der Gastgeber sofort.

Tatsächlich handelt es sich dabei aber um eine Fehleinschätzung. "Nein!", widerspricht ihm sein Gast aus dem hessischen Münster. Dann lässt Fischwasser die Bombe platzen und erklärt nicht ohne Stolz: "Das Bärchen hab ich aus der ehemaligen DDR geschmuggelt!"

Auch über seine Herkunft weiß der Verkäufer ein bisschen was zu berichten: "Im Zweiten Weltkrieg war meine Oma auf einem Hof untergebracht, und dort wurde zwangsweise eine polnische Familie hingeschickt zum Arbeiten. Als Dankeschön haben die meiner Oma den Bären dann geschenkt."

Lichter staunt nicht schlecht über die "sehr schöne emotionale Geschichte", die Meister Petz zu erzählen hat. Umso fassungsloser ist der 63-Jährige deshalb über die Tatsache, dass die Figur in seiner Sendung nun verscherbelt werden soll.

"Die Oma sitzt mehr in meinem Herzen drin als in dem Bärchen", begründet Fischwasser seine Verkaufsabsicht, als Lichter ihn mit seinem Unverständnis konfrontiert. Doch was ist das Schmuggelgut wert?