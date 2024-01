"Bares für Rares": Diese Retro-Objekte sorgen für den vollen Durchblick

Achim Krüger (70) aus Berlin möchte bei "Bares für Rares" ein altes Stereo-Set verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Also ich trenne mich ganz ungern eigentlich davon, aber da ich es wirklich viele, viele Jahre nicht mehr in Nutzung habe, möchte ich es gerne weitergeben", erklärt der 70-Jährige.

Teile des umfangreichen Konvoluts sind unter anderem eine Stereokleinbildkamera, 13 Sonnenbrillen und eine Ledertasche.

Das Set aus den späten 50er- beziehungsweise frühen 60er-Jahren hatte der Opa von Achims Frau damals gekauft. "Der war technikaffin und hat alles, was so neu auf den Markt kam für sich gekauft", so der Diplom-Restaurator aus Berlin.

Moderator Horst Lichter (61) erkennt direkt den guten Erhaltungszustand und staunt: "Das sieht alles sehr, sehr gepflegt aus."

Experte Sven Deutschmanek (47) kann ihm auch erklären, warum das so ist: "So etwas war ja natürlich auch verdammt teuer. Deswegen ist man da sehr pfleglich mit umgegangen."