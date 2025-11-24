"Bares für Rares"-Expertin irritiert alle, ZDF-Händler raten Verkäuferin zu Abbruch

Köln - Trotz vernichtender Expertise schafft es Andrea Fritsch bei " Bares für Rares " zu den Händlern - Waldi und Co. sind geschockt. Kurz darauf muss die Verkäuferin das TV-Studio mit einem gut gemeinten Rat verlassen!

Andrea Fritsch (42 r.) aus Bad Rappenau möchte bei "Bares für Rares" ein buntes Glasgefäß mit bewegter Vergangenheit zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Fritsch hat sich mit einem bunten Glasgefäß auf den Weg in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gemacht, das sie aus ihrem Geburtsland Rumänien mitgebracht hat. Ihre Mutter habe es von einer Nachbarin geschenkt bekommen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit …

Laut Expertin Bianca Berding (48) stammt das Objekt ursprünglich aus den USA, wo besagte Nachbarin tatsächlich auch eine Zeit lang gelebt hat. Hergestellt worden sei es zwischen 1908 und 1912 von der Firma John Fenton in Ohio.

So weit, so gut, doch es gibt einen großen Haken: Der gläserne Behälter sei in so großen Mengen für arme amerikanische Arbeiter produziert worden, "dass es manchmal auch Backpulver-Glas genannt wird, weil es einfach verschenkt wurde zu Werbezwecken", doziert Berding.

Anschließend zieht sie ein vernichtendes Fazit: "Das ist ein Massenprodukt. Wir haben hier keine besondere Bläserei, sondern Pressglas." Einen Strohhalm gibt es aber: In den USA habe sich für "Carnival Glass" inzwischen ein Sammelgebiet entwickelt.

Fritsch fordert satte 500 Euro für ihre Billigvase. Berding winkt sofort ab: "Die will keiner haben!" Doch das gelte nur für den deutschen Markt. International sehe das anders aus: Sollte ein Händler spekulieren wollen, seien "700 bis 900 Euro" drin.