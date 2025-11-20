"Bares für Rares" geht auf Twitch! Darauf dürfen sich die Fans bei der Premieren-Show freuen

Köln - Seit über zehn Jahren ist Horst Lichter (63) beinah täglich mit " Bares für Rares " beim ZDF auf Sendung. Am Montag streamt der Moderator seine Trödelshow nun erstmals live im Internet.

Horst Lichter (63) bringt "Bares für Rares" erstmals auf Twitch – gemeinsam mit Peter Smits (36, l.) moderiert er die Livesendung am Montag. © ZDF/Daniel Kothöfer, Frank Beer/[M]Kai Kirstaedter

Um 18.30 Uhr startet der Stream "Bares für Rares - Horst jeht op Twitch" auf dem Twitch-Kanal des Fernsehsenders. Es ist damit das erste eigene Format, das aus einem originalen TV-Set heraus produziert und auf der Plattform gezeigt wird, wie das ZDF mitteilt.

Damit nichts schiefgeht, holt sich die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt für die besondere Premiere Unterstützung von einem echten Profi: Neben Ex-Koch Lichter wird Peter "Piet" Smits (36) vom bekannten Streaming-Kollektiv "PietSmiet" (über 850.000 Follower auf der Streaming-Plattform) vor der Kamera stehen.

"Gemeinsam sprechen die beiden über die schönsten Momente der Sendung, reagieren live auf Highlight-Clips, teilen Anekdoten vom Treiben hinter den Kulissen und geben exklusive Einblicke ins Set", verspricht das ZDF.

Zudem dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf freuen, die Sendung aktiv mitgestalten zu können - ganz im Sinne einer Live-Show im Internet eben. So haben sie beispielsweise die Möglichkeit, an Live-Votings teilzunehmen, Fragen zu stellen und mit Lichter und Smits über den Chat zu interagieren.

"So entsteht ein Format, das die vertraute Welt von 'Bares für Rares' mit der Dynamik und Nähe von Twitch zusammenführt - informativ, unterhaltsam und nah am Publikum", freut sich der Sender auf das Projekt.