"Bares für Rares" geht auf Twitch! Darauf dürfen sich die Fans bei der Premieren-Show freuen
Köln - Seit über zehn Jahren ist Horst Lichter (63) beinah täglich mit "Bares für Rares" beim ZDF auf Sendung. Am Montag streamt der Moderator seine Trödelshow nun erstmals live im Internet.
Um 18.30 Uhr startet der Stream "Bares für Rares - Horst jeht op Twitch" auf dem Twitch-Kanal des Fernsehsenders. Es ist damit das erste eigene Format, das aus einem originalen TV-Set heraus produziert und auf der Plattform gezeigt wird, wie das ZDF mitteilt.
Damit nichts schiefgeht, holt sich die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt für die besondere Premiere Unterstützung von einem echten Profi: Neben Ex-Koch Lichter wird Peter "Piet" Smits (36) vom bekannten Streaming-Kollektiv "PietSmiet" (über 850.000 Follower auf der Streaming-Plattform) vor der Kamera stehen.
"Gemeinsam sprechen die beiden über die schönsten Momente der Sendung, reagieren live auf Highlight-Clips, teilen Anekdoten vom Treiben hinter den Kulissen und geben exklusive Einblicke ins Set", verspricht das ZDF.
Zudem dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf freuen, die Sendung aktiv mitgestalten zu können - ganz im Sinne einer Live-Show im Internet eben. So haben sie beispielsweise die Möglichkeit, an Live-Votings teilzunehmen, Fragen zu stellen und mit Lichter und Smits über den Chat zu interagieren.
"So entsteht ein Format, das die vertraute Welt von 'Bares für Rares' mit der Dynamik und Nähe von Twitch zusammenführt - informativ, unterhaltsam und nah am Publikum", freut sich der Sender auf das Projekt.
Auch andere bekannte Streamer sollen bei Twitch-Premiere von "Bares für Rares" am Start sein
Darüber hinaus werden neben Smits auch andere bekannte Streamerinnen und Streamer an der Show mitwirken.
"Auf der Suche nach neuen Fundstücken, die Horst Lichter begeistern könnten, haben sie ihre Keller und Garagen durchgestöbert, die sie in Einspielern vorstellen", teilt das ZDF mit. In dem Stream nimmt Lichter die gefundenen Objekte dann in gewohnter Manier ganz genau unter die Lupe.
Um welche Twitch-Stars es sich dabei handelt, verrät die Rundfunkanstalt allerdings nicht.
Regulär läuft "Bares für Rares" von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr sowie samstags um 15.15 Uhr beim ZDF. Zudem sind die Folgen in der ZDF-Mediathek auf Abruf verfügbar.
Titelfoto: ZDF/Daniel Kothöfer, Frank Beer/[M]Kai Kirstaedter