"Bares für Rares"-Händler mit indiskreter Frage an Studentin - die reagiert schlagfertig

Das Poster hat Carina eines Tages von einer "netten Dame" bekommen. Diese hatte es online verschenkt und offenbar wusste sie nicht, was das Objekt wert ist. "Es wäre sonst wahrscheinlich auf dem Sperrmüll gelandet und mir hat es direkt gefallen, und mich direkt angesprochen", gibt die Studentin preis.

Moderator Horst Lichter (62) ist direkt begeistert von dem Mitbringsel der Münsteranerin: "Das leuchtet ja schon von Weitem! Mein Gott, was für Farben!"

Carina König (28) aus Münster hat einen legendären Hasen mit ins Pulheimer Walzwerk bei Köln mitgebracht. Wenn es nach der Studentin der Ökotrophologie geht, soll er nun zu einem anderen Besitzer weiter hoppeln. Die 28-Jährige sieht das Poster des altbekannten Playboy-Hasen eher "in einem City-Loft oder einer modernen Künstlerwohnung, aber leider nicht in meiner Studentenbude".

Das Gemälde wurde drei Jahre vor dem 35. Jubiläum gefertigt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Der normale Playboy-Bunny, der Hase ist ja normalerweise schwarz-weiß, das war es. Hier ist es natürlich etwas farbenfroher und wir haben auch unten eine Signatur unter dem Hasen direkt", so der Galerist.

Angefertigt wurde das Kunstwerk von Andy Warhol. Der Künstler hatte das Poster im Auftrag des Playboy-Gründers Hugh Hefner zum 35. Jubiläum des Magazins kreiert. "Das Ganze wurde dann gedruckt, und zwar bereits 1985, was schon stutzig macht im ersten Moment", erklärt Kümmel.

Denn der Playboy sei 1953 das erste Mal aufgelegt worden und 35 Jahre später wäre demnach 1988 gewesen. "Hier haben wir ein Werk, was schon vorher gefertigt worden ist. Wahrscheinlich in weiser Voraussicht. Vielleicht ging es Warhol da schon nicht gut, denn 1987 ist Andy Warhol bereits verstorben", so der Experte weiter.

Der Wunschpreis der Studentin liegt bei 400 Euro. Kann Kümmel diesem zustimmen? "Ich würde, die jetzt schnell umgrenzen wollen, weil diese Plakate werden gehandelt. Man findet sie immer wieder mal so ab 300 bis 500 Euro."