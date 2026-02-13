"Bares für Rares": Horst Lichter irrt sich und muss aufgeklärt werden, dann geht der Preis durch die Decke

Köln - Ein bemaltes Stück Pappe sorgt zunächst für große Verwunderung bei " Bares für Rares "-Moderator Horst Lichter (64). Allerdings kann Expertin Dr. Bianca Berding (49) aufklären.

Das Ehepaar Carolin Kantlehner und Kolja Schütz aus Frankfurt am Main kommt mit einem seltenen Gemälde zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Carolin Kantlehner und Kolja Schütz aus Frankfurt am Main haben ein sehr ungewöhnliches Gemälde mit in die beliebte ZDF-Trödelshow gebracht.

"Das Bild habe ich 2008 gekauft in einer Galerie in Frankfurt am Main", verrät die Verkäuferin, die einst 800 oder 1200 Euro für das Werk bezahlt habe.

"Mir hat das Bild sofort gefallen und dann habe ich es gekauft", führt Carolin weiter aus. "Das ist was Gutes, auch wenn es nur Karton ist", weiß die Sachverständige.

Denn der Karton sei schon in den 1960er-Jahren in den Bereich der Hochkunst gekommen. "In dieser Zeit hat sich die Kunstbewegung des sogenannten Fluxus entwickelt", so die 49-jährige Expertin.

Diese Bewegung habe sich gegen die Kunstkonventionen der Zeit gerichtet und habe "ganz normale, banale Alltagsmaterialien zur Kunst erhoben", so die Sachverständige.

Gemalt worden sei das Manga-artige Mädchen mit den Fingern im Kawaii-Stil von der japanischen Künstlerin Ayako Rokkaku.