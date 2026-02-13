"Bares für Rares": Horst Lichter irrt sich und muss aufgeklärt werden, dann geht der Preis durch die Decke
Köln - Ein bemaltes Stück Pappe sorgt zunächst für große Verwunderung bei "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (64). Allerdings kann Expertin Dr. Bianca Berding (49) aufklären.
Carolin Kantlehner und Kolja Schütz aus Frankfurt am Main haben ein sehr ungewöhnliches Gemälde mit in die beliebte ZDF-Trödelshow gebracht.
"Das Bild habe ich 2008 gekauft in einer Galerie in Frankfurt am Main", verrät die Verkäuferin, die einst 800 oder 1200 Euro für das Werk bezahlt habe.
"Mir hat das Bild sofort gefallen und dann habe ich es gekauft", führt Carolin weiter aus. "Das ist was Gutes, auch wenn es nur Karton ist", weiß die Sachverständige.
Denn der Karton sei schon in den 1960er-Jahren in den Bereich der Hochkunst gekommen. "In dieser Zeit hat sich die Kunstbewegung des sogenannten Fluxus entwickelt", so die 49-jährige Expertin.
Diese Bewegung habe sich gegen die Kunstkonventionen der Zeit gerichtet und habe "ganz normale, banale Alltagsmaterialien zur Kunst erhoben", so die Sachverständige.
Gemalt worden sei das Manga-artige Mädchen mit den Fingern im Kawaii-Stil von der japanischen Künstlerin Ayako Rokkaku.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter glaubt, dass das Bild beschädigt ist
"Sie ist Autodidaktin, denn sie hat ganz ohne Kunstschulausbildung angefangen zu malen. Es war zunächst ein reines Hobby, doch sie ist bis heute unglaublich erfolgreich damit", erklärt Kunsthistorikerin.
Der frühere TV-Koch Lichter zeigt sich allerdings verwundert über den vermeintlich mangelhaften Zustand. "Oben ist ja die Pappe nur abgerissen", stellt er fest.
Doch die Expertin kann ihn beruhigen. "Das ist extra. Ansonsten ist der Zustand tipptopp, 1A", macht sie klar und schätzt das Bild auf rund 15.000 bis 18.000 Euro.
"Mal was Frisches, was Neues bei 'Bares für Rares'", merkt David Suppes (37) im Händlerraum an. Allerdings ist die Künstlerin allen Protagonisten unbekannt, weshalb sie wissen wollen, wie das Gemälde gehandelt wird.
Als Suppes und Julian Schmitz-Avila (39) den Schätzwert hören, lecken sie Blut und pulverisieren gegenseitig ihre Gebote. Bei 16.000 Euro möchte der 39-Jährige von seinem Konkurrenten wissen, ob sie sich "das Risiko teilen" wollen, doch Suppes lehnt ab.
Stattdessen lässt sich Christian Vechtel (51) auf den Deal ein, doch die beiden haben die Rechnung nicht mit David Suppes gemacht, der regelrecht um das Bild kämpft - mit Erfolg! 25.000 Euro blättert der Händler für das Gemälde schlussendlich hin.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares