Abfuhr bei "Bares für Rares": Was Verkäufer für kaputtes Bild fordert, ist völlig utopisch

Köln - Ein Verkäufer bei " Bares für Rares " ist mit Moderator Horst Lichter (64) direkt auf einer Wellenlänge. Und auch einen Händler hat er direkt am Wickel, der deshalb auch über seine Schmerzgrenze hinausgeht.

Hans-Jürgen Weber (65), genannt "Bärchen", will bei "Bares für Rares" einen Trödelmarktfund zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Freunde nennen mich Bärchen", verrät Hans-Jürgen Weber (65) aus Düsseldorf gegenüber dem früheren TV-Koch, als er den Expertenraum betritt.

Lichter gefällt auch das T-Shirt, welches der ehemalige Mitarbeiter der Stadtverwaltung trägt. Denn auf dem schwarzen Oberteil ist ein kunterbunter Bär zu sehen.

"Dann erkläre ich uns hiermit zu Freunden, ich bin der Hotte", macht er auch schnell klar.

Mitgebracht hat der 65-jährige Verkäufer ein kleines Gemälde, welches Experte Colmar Schulte-Goltz (52) unter die Lupe nimmt.

"Es sind die Hochseefischer, das können wir hier sehen", erzählt der Sachverständige über das Bild, welches der Düsseldorfer auf einem Trödelmarkt gefunden habe.

Gemalt worden sei das Werk vermutlich um 1911 herum von Hans Wacker-Elsen, der ebenfalls gebürtig aus Düsseldorf stammt.