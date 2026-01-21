"Bares für Rares"-Verkäuferin macht fatalen Fehler - doch dann folgt die Sensation

Köln - Eine Verkäuferin möchte bei " Bares für Rares " zwei Schmuckstücke zu Geld machen. Eine Überraschung erlebt sie, als der Materialwert des Sets berechnet wird - allerdings eine positive!

Ulla Lensing und ihre Tochter Lena Keen erleben bei "Bares für Rares" eine faustdicke Überraschung. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Das Collier mit dem passenden Armband habe ihr der Vater ihrer Mutter geschenkt, erklärt Ulla Lensing aus Stadtlohn, die gemeinsam mit ihrer Tochter Lena Keen den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln auf sich genommen hat.

Da sie den Schmuck allerdings nicht trage, wolle sie ihn nun endgültig verkaufen. "Ich bin nicht so der Schmucktyp", gesteht sie gegenüber Moderator Horst Lichter (63).

"Die Entstehungszeit könnte in den 50er Jahren liegen", vermutet Expertin Wendela Horz (56), zudem erkennt, dass die Panzerkette in Wabenform gestaltet sei - passend zum Collier, welches, genau wie die Kette aus 585er-Gold hergestellt worden sei.

Ein kleines Problem gibt es aber noch: Denn ein Hersteller sei leider nicht mehr zu erkennen.

"Es ist nicht die allerfeinste Verarbeitung, aber ein ordentlicher Goldschatz", macht die Sachverständige klar.