"Bares für Rares"-Verkäuferin macht fatalen Fehler - doch dann folgt die Sensation
Köln - Eine Verkäuferin möchte bei "Bares für Rares" zwei Schmuckstücke zu Geld machen. Eine Überraschung erlebt sie, als der Materialwert des Sets berechnet wird - allerdings eine positive!
Das Collier mit dem passenden Armband habe ihr der Vater ihrer Mutter geschenkt, erklärt Ulla Lensing aus Stadtlohn, die gemeinsam mit ihrer Tochter Lena Keen den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln auf sich genommen hat.
Da sie den Schmuck allerdings nicht trage, wolle sie ihn nun endgültig verkaufen. "Ich bin nicht so der Schmucktyp", gesteht sie gegenüber Moderator Horst Lichter (63).
"Die Entstehungszeit könnte in den 50er Jahren liegen", vermutet Expertin Wendela Horz (56), zudem erkennt, dass die Panzerkette in Wabenform gestaltet sei - passend zum Collier, welches, genau wie die Kette aus 585er-Gold hergestellt worden sei.
Ein kleines Problem gibt es aber noch: Denn ein Hersteller sei leider nicht mehr zu erkennen.
"Es ist nicht die allerfeinste Verarbeitung, aber ein ordentlicher Goldschatz", macht die Sachverständige klar.
"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter fällt aus allen Wolken
Insgesamt wiegen die beiden Schmuckstücke zusammen 132 Gramm, weshalb die Besitzerin aus Stadtlohn 1000 Euro dafür haben will. Der Grund: Sie habe den Goldpreis vor dem Besuch in der ZDF-Trödelshow errechnet.
Doch dabei hat sie wohl einen Fehler gemacht, wie die 56-jährige Expertin verdeutlicht. "Allein der Materialwert liegt bei 3600 Euro", so die Goldschmiedin.
Da es sich aber um Schmuck handle, der heute wieder gut verkäuflich sei, liege ihr Schätzpreis bei stolzen 4000 Euro!
"Bäm", fällt der frühere TV-Koch Lichter aus allen Wolken. Ob aber die Händler genauso begeistert sind, wie der 63-jährige Moderator?
Fabian Kahl (34) legt sofort mit dem Goldpreis von 3600 Euro los. Das hält Elisabeth Nüdling (45) aber nicht davon ab, nochmals 400 Euro draufzulegen. Damit hat sie den Schätzpreis bereits erreicht. "Ich biete nicht mehr", stellt sie dann auch schnell klar - und erhält den Zuschlag.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
