"Bares für Rares"-Wirbel um Schild: Original über 100.000 Euro wert, Händler zahlt 80

Köln - Bei " Bares für Rares " sorgt ein alter Schild für eine spannende Expertise. Warum steht plötzlich ein Wert von über 100.000 Euro im Raum? Am Ende gibt es nur ein einziges Gebot!

Joachim (r.) hat nicht nur seine Tochter Chiara zu "Bares für Rares" mitgebracht, sondern auch einen alten Schild. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Wo habt ihr dieses Ding gefunden?", möchte Horst Lichter (64) wissen, nachdem er Chiara und Joachim begrüßt hat. Wie der Verkäufer verrät, stamme das Objekt von seinem Schwiegervater. Verwendung habe er dafür keine. Darum soll es weg.

Experte Colmar Schulte-Goltz ist wie immer gut vorbereitet und kennt weitere Details. Der 52-Jährige spricht sogar von einem "Familienschatz". Der Schild habe sich nämlich ursprünglich im Besitz des französischen Königs befunden. Lichter hakt fassungslos nach: "DER hier???"

Auch das Vater-Tochter-Duo bekommt bereits leichte Schnappatmung, sodass Schulte-Goltz seine Aussage schnell präzisiert. Das Original habe in der Tat Heinrich II. gehört, erklärt er. Seit dem 19. Jahrhundert stehe es im Pariser Louvre-Museum.

Der um 1880 gefertigte Schild von Joachims Schwiegerpapa sei nur eine billige "Serienkunst" aus galvanisiertem Weißblech. Eine böswillige Fälschung liegt aber nicht vor: "Es ist eine Wertschätzung früherer Handwerkskünste", stellt der Experte klar.

Mit 80 Euro wäre der Verkäufer bereits glücklich. Doch obwohl es sich um Massenware handelt, taxiert Schulte-Goltz den Wert auf 150 bis 200 Euro. Lichter fragt nach dem Original-Preis. "Unbezahlbar, aber sicher im 100.000er-Bereich", eröffnet ihm der Galerist.