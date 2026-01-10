Bares für Rares: Expertin entlarvt üblen Betrug, TV-Gäste müssen Show sofort verlassen

Köln - Mit einem Fundstück vom Antikmarkt möchte ein Paar aus Düsseldorf bei " Bares für Rares " ordentlich Kasse machen. Was dann aufgedeckt wird, beendet den Auftritt sofort!

Maria Gechou und ihr Freund Bert Solbach wollen bei "Bares für Rares" mit einem Fundstück vom Antikmarkt abräumen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wie so viele vor ihnen, hofften auch Maria Gechou und ihr Freund Bert Solbach auf den ganz großen Moment in der beliebten ZDF-Trödelshow. Das Paar ist mit einer Lampe in Form einer Katze in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen.

Um das gute Stück in ihren Besitz zu bringen, hatte die Verkäuferin satte 480 Euro an den Händler abgedrückt, wie sie im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63) offenbart. Erst zu Hause sei ihr aufgefallen, dass das Leuchtmittel gar nicht zu ihrer Einrichtung passe.

Doch hatte Maria auf dem Antikmarkt überhaupt eine echte Rarität erworben? Im Rahmen ihrer eigenen Recherche bemerkte die Angestellte eines Krankenhauses, dass die Bronze-Figur doch recht häufig im Internet auftaucht, allerdings nie in Verbindung mit der Lampe.

Jetzt soll Klarheit her, und wer wäre dafür besser geeignet als Friederike Werner? Doch die Expertin hat schlechte Nachrichten: "Dieser Entwurf ist wirklich aus den 20er-Jahren, der Entwurf wohlgemerkt, nicht aber diese Ausführung", läutet sie die bittere Wende ein.

Es handele sich um eine Figur im Stil von Michele Decault - Art Déco. "Aber leider ist sie nicht original", stellt die Sachverständige klar. Die Lampe sei zwar aus Bronze, doch bedauerlicherweise handele es sich nur um einen Nachguss, vermutlich aus den 1980er- oder 1990er-Jahren. Auweia ...