Bittere Pleite bei "Bares für Rares": Händler stimmen Expertise nicht zu - es folgt der Abbruch

Köln - Eigentlich läuft der Besuch von Guido Krawinkel (54) bei " Bares für Rares " wie geschmiert. Die Expertise übertrifft seinen Wunschpreis und er schafft es in den Händlerraum, doch da wendet sich das Blatt.

Guido Krawinkel (54) aus Königswinter möchte bei "Bares für Rares" ein besonderes Kreuz verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Der Verkäufer aus Königswinter in Nordrhein-Westfalen kommt mit einem besonderen Kreuz in die beliebte ZDF-Trödelshow.

"Aha, oho!", staunt auch Moderator Horst Lichter (63) nicht schlecht, als er das Objekt auf dem Tresen sieht.

Guido habe das Kreuz aus einer Haushaltsauflösung einer Tante, die vor ein paar Jahren gestorben sei. Die Neugier danach sei so groß gewesen, dass sein Vater es in einem Auktionshaus schon mal habe schätzen lassen.

"Das ist schon etwas Besonderes", macht Expertin Bianca Berding (48) sofort klar.

Denn das Kreuz sei nicht aus Glas oder aus Plexiglas gefertigt, sondern aus einem Bergkristall. Zudem seien die Jesus-Figur und der Fuß sowie die Dreiblatt-Enden aus Silber.

Bergkristall sei sehr gerne für Reliquiare genutzt worden, denn "so konnte der Gläubige durch das Objekt hindurch schauen und die Reliquien betrachten", führt die Kölner Sachverständige aus. Im Mittelalter sei Bergkristall sogar als göttlich, mystisch und als Symbol für Jesus Christus angesehen worden.