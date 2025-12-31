Bittere Pleite bei "Bares für Rares": Händler stimmen Expertise nicht zu - es folgt der Abbruch
Köln - Eigentlich läuft der Besuch von Guido Krawinkel (54) bei "Bares für Rares" wie geschmiert. Die Expertise übertrifft seinen Wunschpreis und er schafft es in den Händlerraum, doch da wendet sich das Blatt.
Der Verkäufer aus Königswinter in Nordrhein-Westfalen kommt mit einem besonderen Kreuz in die beliebte ZDF-Trödelshow.
"Aha, oho!", staunt auch Moderator Horst Lichter (63) nicht schlecht, als er das Objekt auf dem Tresen sieht.
Guido habe das Kreuz aus einer Haushaltsauflösung einer Tante, die vor ein paar Jahren gestorben sei. Die Neugier danach sei so groß gewesen, dass sein Vater es in einem Auktionshaus schon mal habe schätzen lassen.
"Das ist schon etwas Besonderes", macht Expertin Bianca Berding (48) sofort klar.
Denn das Kreuz sei nicht aus Glas oder aus Plexiglas gefertigt, sondern aus einem Bergkristall. Zudem seien die Jesus-Figur und der Fuß sowie die Dreiblatt-Enden aus Silber.
Bergkristall sei sehr gerne für Reliquiare genutzt worden, denn "so konnte der Gläubige durch das Objekt hindurch schauen und die Reliquien betrachten", führt die Kölner Sachverständige aus. Im Mittelalter sei Bergkristall sogar als göttlich, mystisch und als Symbol für Jesus Christus angesehen worden.
"Bares für Rares": Expertise höher als der Wunschpreis
Wie alt das Kreuz genau sei, könne die Expertin jedoch auch nicht sagen, sie gehe aber stark davon aus, dass es aus einer Zeit aus dem Anfang oder der Mitte des 19. Jahrhunderts stamme.
Und auch der Zustand ist bis auf einen kleinen Makel sehr gut. Denn ein deutlich erkennbaren Riss sei fachgerecht restauriert worden.
1500 bis 2000 Euro möchte Guido aus Königswinter für das Relikt haben. "Den Preis hat der Familienrat ergeben", verrät der 54-Jährige.
Die Sachverständige geht mit dem Wunschpreis mit und legt sogar noch was drauf. Bis 2500 Euro könne ein Interessierter Händler dafür zahlen.
Im Verkaufsraum kommt das Kreuz jedoch nicht so gut an, wie bei der Expertin und dem früheren TV-Koch Lichter.
Das höchste Gebot gibt Daniel Meyer (52) ab. Er würde 1200 Euro für das Objekt zahlen. "Nein, danke, das mache ich nicht", gibt der Kandidat zu verstehen und bricht den Auftritt ab.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
