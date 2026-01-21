"Bares für Rares"-Objekt soll nur 30 Euro wert sein, doch ZDF-Expertin irrt sich gewaltig
Köln - Ohne Hoffnung auf das große Geld, dafür aber mit einer klaren Forderung: So sucht ein Ehepaar bei "Bares für Rares" sein Glück. Was dann im Händlerraum passiert, hat selbst die Expertin nicht kommen sehen!
Anna und ihr Mann Frank haben eine Zigaretten-Dose mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Das edle Teil habe über viele Jahre auf dem Teewagen im Herrenzimmer ihres Vaters gelegen, erklärt die Besitzerin im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (63).
Zuletzt habe die Dose nur noch ein trauriges Dasein als Staubfänger auf der heimischen Fensterbank gefristet. Daher soll sie jetzt verkauft werden.
Für die Bestimmung des Schätzwertes ist an diesem Nachmittag Bianca Berding zuständig.
Laut der 49-Jährigen stammt das Mitbringsel aus der Fabrik von Curt Schlevogt. Die Firma wurde 1928 in der damaligen Tschechoslowakei gegründet und war auf Pressglasprodukte spezialisiert. Das vorliegende Objekt bestehe aus Malachitglas.
Die Expertin hebt vor allem den "tollen tiefgründigen Farbton" hervor, der durch verschiedene Oxide entstehen würde. Die Stilistik verortet sie in die Zeit des Art déco. Hergestellt worden sei die Zigaretten-Dose wohl in den 1930er-Jahren.
45 Euro beträgt der Wunschpreis. Ein geradezu lächerlicher Betrag, der von Berding noch einmal unterboten wird. Sie taxiert den Wert auf 30 Euro. Doch damit haben Anna und Frank ein Problem: Der Betrag ist nicht durch neun teilbar.
Von wegen 36 Euro: "Bares für Rares"-Händler bieten plötzlich dreistellig
Als Grund führt das Ehepaar seine neun Enkelkinder an, an die der Erlös - im Falle eines erfolgreichen Verkaufs - gerecht aufgeteilt werden soll. Sehr zur Freude der Studio-Gäste hebt Berding den Schätzpreis daraufhin auf 36 Euro an.
Im Händlerraum entwickelt sich dann plötzlich eine völlig unerwartete Dynamik, denn gleich das erste Gebot von Fabian Kahl (34) übertrifft sowohl den Schätz- als auch den Wunschpreis. Der gebürtige Thüringer eröffnet die Auktion mit 50 Euro.
Doch damit nicht genug: Auch Daniel Meyer (52), Friedrich Häusser und Elke Velten-Tönnies (beide 73) haben Interesse an der Dose. Schnell wird es dreistellig. Die Verkäufer können kaum glauben, was hier gerade passiert.
Kahl sichert sich am Ende den Zuschlag. Satte 120 Euro legt er für das Raucher-Utensil auf den Tisch. Damit wurde die Expertise mal eben mehr als verdreifacht. Leider ist die Summe nicht durch neun teilbar. Die Lösung: 90 Euro gehen an die Enkel, den Rest behalten Anna und Frank für sich.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares