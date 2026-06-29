Kein Scherz! Rentner räumt bei "Bares für Rares" 1650 Euro ab - mit einer Papiertüte

Köln - Eine alte Papiertüte geht bei " Bares für Rares " für eine vierstellige Summe weg. Doch was macht das vermeintlich gewöhnliche Einkaufsutensil so wertvoll?

Rentner Franz-Josef (r.) aus Flensburg möchte bei "Bares für Rares" eine alte Papiertüte von 1966 zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Verkäufer Franz-Josef hatte das Objekt zu Beginn der 1990er-Jahre in einer Hamburger Galerie gekauft, wie er im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) verrät. Danach habe es jahrzehntelang eingerahmt in seinem Büro gehangen.

Was die hellbraune Papiertragetasche so besonders macht, ist das aufgedruckte Campbell's-Suppendosen-Motiv von Pop-Art-Papst Andy Warhol. Das Exemplar stammt aus dem Jahr 1966.

Laut Expertin Bianca Berding (49) wurde es im Zusammenhang mit einer Ausstellung des Institute of Contemporary Art in Boston produziert. Besucher konnten die Tüten damals entweder als normale Tragetaschen oder Souvenir mitnehmen.

Tatsächlich seien viele dieser Stücke dann im Alltag benutzt und später entsorgt worden, weshalb heute nur noch wenige Exemplare davon existieren.

Mit anderen Worten: Die Tüte ist eine echte Rarität. Berding attestiert ihr zudem einen "richtig guten Zustand".