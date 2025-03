Verkäufer grinsen: "Bares für Rares"-Händler zerstört Expertenpreis mit "Schockgebot"

Köln - Ein Gemälde von Eberhard Viegener sorgt bei " Bares für Rares " für mächtig Aufsehen: Werke des Künstlers waren in der Nazi-Zeit als "entartete Kunst" zerstört worden!

Die Brüder Klaus Dieter und Cristian Angott aus Nordrhein-Westfalen wollen bei "Bares für Rares" ein ungewöhnlich farbenfrohes Gemälde verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mitgebracht haben das Bild die Brüder Klaus Dieter und Cristian Angott aus Nordrhein-Westfalen. Es stammt aus dem Nachlass ihres Vaters und trägt den Namen "Haardorf im Frühling". Zu sehen ist darauf tatsächlich die Heimat des Malers aus Soest.

Experte Colmar Schulte-Goltz kommt beim Anblick des Objekts ins Schwärmen. Er bewertet das Bild als "charmant, farbenfroh, dynamisch, freundlich". Die Farben seien "besonders heftig und spachtelartig" aufgetragen worden - typisch für Viegener.

Auf der Rückseite entdeckt der 51-jährige Kunsthistoriker das Entstehungsjahr. "1957" steht da in Schönschrift geschrieben. Zusätzlich gibt er den Verkäufern den Hinweis, dass Gemälde des Malers auf dem Markt sehr gefragt seien.

Vom allgemeinen Zustand des Objekts ist Schulte-Goltz weniger angetan. Das Bild habe in der Vergangenheit sehr "gelitten". Durch starke Reinigung sind an der Oberfläche viele kleinere Schäden entstanden. Auch ein neuer Rahmen muss her.

Klaus Dieter und Christian wollen davon nichts gewusst haben. An ihrem Wunschpreis ändert dies jedenfalls nichts. Sie beharren weiter auf 1000 Euro. Der Experte geht sogar noch höher: Er hält 1500 bis 1800 Euro für möglich.